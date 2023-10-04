قنصلية سعودية تثير تفاعلا بتغريدة عن حظر النقاب.. ما القصة؟

وطن- في تغريدة أثارت تفاعلا واسعا، دعت القنصلية السعودية في العاصمة السويسرية جنيف، رعايا المملكة للالتزام بالقوانين السويسرية وحظر النقاب في الأماكن العامة.

وقالت القنصلية في تغريدة عبر حسابها بمنصة “إكس”: “تنوه القنصلية العامة في جنيف بأن البرلمان السويسري أقرّ القانون الفدرالي الجديد بشأن حظر إخفاء الوجه مبادرة حظر النقاب بالأماكن العامة، لذا تنوه القنصلية للمواطنين المقيمين أو الزائرين بالتقيد بالقوانين والأنظمة السويسرية”.

تفاعل واسع

أثارت تغريدة القنصلية السعودية، تفاعلا بين الناشطين على موقع إكس، فقال عزيز: “أتوقع تطبيق القرار في كثير دول مستقبلاً لأسباب أمنية”.

وكتب أحمد: “طيب وإذا لبست غترة وتلطمت بعد ممنوع”.

وتساءل عبدالله: “ماذا عن الكمام mask ؟ هل هو مستثنى من هذا القانون ؟”.



وكتب ناشط: “طيب يا قنصلية يسألون الكمام مسموح ولا لا.. مسؤول وما ترد.. اترك الوظيفة لشخص يرد على أبسط الأسئلة.. إن لم تواكب تطور البلاد تنحى ولا قدمنا عليك شكوى”.

وتفاعل ناشط: “قريبا نطبق الشريعة فيها بإذن الله ونحساب أول شيء من شارك في إقرار هذا القانون لمحاربة الإسلام”.



حظر النقاب في سويسرا

وكان مجلس النواب بالبرلمان السويسري، قد صوّت لصالح الموافقة التشريعية النهائية على حظر غطاء الوجه، مثل البرقع أو النقاب الذي ترتديه بعض النساء المسلمات.

وجاء تصويت المجلس الوطني بأغلبية 151 صوتا مقابل 29 لصالح التشريع، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بالفعل. وتم تمريره من قبل حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي، وتغلب بسهولة على التحفظ الذي أبداه الوسطيون وحزب الخُضر.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب استفتاء أجري على مستوى البلاد قبل عامين، حيث وافق الناخبون السويسريون بأغلبية ضئيلة على حظر النقاب، الذي يترك شقوقا للعيون، والبرقع وكذلك أقنعة التزلج والعصابات التي يرتديها بعض المتظاهرين.

مع تصويت مجلس النواب، عزز البرلمان الحظر في القانون الاتحادي وفرض غرامة تصل إلى 1000 فرنك (حوالي 1100 دولار) على المخالفين.