منى زكي ترتدي أجرأ فساتين إيلي صعب في باريس (شاهد)

وطن– تصدرت الفنانة المصرية منى زكي، التريند، بإطلالتها كعارضة أزياء في أسبوع الموضة في باريس.

ونشرت منى زكي صوراً من مشاركتها في أسبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية، عبر حسابها على انستجرام.

سعر الفستان

وارتدت الفنانة المصرية فستاناً أسوداً ضيقاً مكشوف الظهر، وبفتحة جانبية تبرز ساقها إلى الفخذ.

وفستان منى زكي، من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، ويبلغ سعره 5054 دولار.

ورفعت منى زكي شعرها على طريقة الشينيون.

وعلى الرغم من تعرضها لبعض الانتقادات بسبب جرأتها في الملابس، إلا أن الأغلبية أشادوا بأناقة منى زكي ونجاحها كعارضة أزياء.

كما ظهرت منى زكي بفستان آخر قصير من اللون الأحمر في عرض لوريال ضمن أسبوع الموضة في باريس.

وخلال تواجدها في باريس حضرت منى زكي حفل خاص بمنتجات لوريال التجميلية.

عودة قوية

على الصعيد الفني، تنتظر منى زكي عرض فيلم “الجواهرجي” الذي يمثل عودة لتعاونها مع محمد هنيدي بعد فيلمهما “صعيدي في الجامعة الأمريكية، قبل 23 عاما.

وسيعرض للفنانة أيضاً فيلم “القاهرة مكة” مع كل من محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، خالد الصاوي، نورا شعيشع، وغيرهم.