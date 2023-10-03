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    حياتنا

    منى زكي ترتدي أجرأ فساتين إيلي صعب في باريس (شاهد)

    ظهرت منى زكي بفستان آخر قصير من اللون الأحمر في عرض لوريال ضمن أسبوع الموضة في باريس
    رفيف عبداللهبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات1 دقائق
    منى زكي ترتدي أجرأ فساتين إيلي صعب في باريس (شاهد)
    الفنانة المصرية منى زكي

    وطن– تصدرت الفنانة المصرية منى زكي، التريند، بإطلالتها كعارضة أزياء في أسبوع الموضة في باريس.

    ونشرت منى زكي صوراً من مشاركتها في أسبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية، عبر حسابها على انستجرام.

    سعر الفستان

    وارتدت الفنانة المصرية فستاناً أسوداً ضيقاً مكشوف الظهر، وبفتحة جانبية تبرز ساقها إلى الفخذ.

    منى زكي
    كشف الفستان ساق الفنانة إلى الفخذ

     

    وفستان منى زكي، من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، ويبلغ سعره 5054 دولار.

    منى زكي
    تألقت الفنانة بفستان إيلي صعب

    ورفعت منى زكي شعرها على طريقة الشينيون.

    وعلى الرغم من تعرضها لبعض الانتقادات بسبب جرأتها في الملابس، إلا أن الأغلبية أشادوا بأناقة منى زكي ونجاحها كعارضة أزياء.

    كما ظهرت منى زكي بفستان آخر قصير من اللون الأحمر في عرض لوريال ضمن أسبوع الموضة في باريس.

    وخلال تواجدها في باريس حضرت منى زكي حفل خاص بمنتجات لوريال التجميلية.

    عودة قوية

    على الصعيد الفني، تنتظر منى زكي عرض فيلم “الجواهرجي” الذي يمثل عودة لتعاونها مع محمد هنيدي بعد فيلمهما “صعيدي في الجامعة الأمريكية، قبل 23 عاما.

    وسيعرض للفنانة أيضاً فيلم “القاهرة مكة” مع كل من محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، خالد الصاوي، نورا شعيشع، وغيرهم.

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