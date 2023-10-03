“مذيعة السامسونج” تعود للواجهة وتحرج السيسي على الهواء (فيديو)

وطن – أثار ظهور المذيعة المصرية نهى درويش، أثناء تقديمها جلسة ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المقبلة، جدلا بين المصريين عبر مواقع التواصل.

وظهرت نهى درويش، خلال تقديمها فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور السيسي، وهو المؤتمر الذي انطلقت فعالياته السبت الماضي، وأعلن رئيس النظام المصري خلاله عن نيته الترشح لفترة رئاسية جديدة.

وبدأت نهى فقرة التقديم بوصلة تملق واضحة للسيسي ونظامه، متحدثة عن إنجازات وهمية طالما روج لها النظام وفضح حقيقتها الواقع.

وتسبب ظهور نهى درويش في إحراج لعبدالفتاح السيسي، حيث ربط النشطاء بين ظهورها وفضيحتها السابقة التي اشتهرت تحت عنوان “تم الإرسال من جهاز سامسومج”، متسائلين عن علاقتها بالنظام وسر اختيارها لتقديم مؤتمرات السيسي.

“مذيعة السامسونج” تعود للواجهة

وما أثار الجدل بخصوص نهى درويش، هو الخطأ الفادح الذي وقعت فيه قبل سنوات عند إعلانها خبر وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وتذكر النشطاء هذا الخطأ مجدداً عبر تغريداتهم بسبب ظهورها الأخير.

وثار جدل واسع عام 2019 تحديداً، عندما ظهرت مذيعة السامسونج نهى درويش بقناة “إكسترا نيوز”، وهي “تقرأ التعليمات الأمنية المرسلة للقناة”.

وكانت المذيعة تقرأ بيان النائب العام حينها عن وفاة مرسي قائلة إنه “تم وضع المذكور تحت الرعاية الطبية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وتقديم العلاج الطبي اللازم له بشكل دوري، وقد أكد المصدر أن جميع الوثائق الطبية التي تؤكد تقديم الرعاية الصحية له موجودة وسيتم تقديمها للجهات المعنية.. وتم الإرسال من جهاز سامسونغ”.

جدير بالذكر أن جملة “تم الإرسال من جهاز سامسونغ” تكتب تحت المادة المرسلة آليا عندما يتم إرسال بريد إلكتروني من هاتف سامسونغ.

من هي نهى درويش؟

ونهى درويش هي مُقدمة برامج وقارئة نشرات أخبار في قناة «إكسترا نيوز» منذ عام 2018، وظلت بها حتى انتقلت في أكتوبر العام الماضي إلى قناة القاهرة الإخبارية، لتقديم برامج سياسية واجتماعية.

كما قدمت مذيعة السامسونج نهى درويش العديد من البرامج ونشرات الأخبار، وحصدت شهرة واسعة خاصة بعد ظهورها على شاشة “إكسترا نيوز” التي تدار من قبل جهات محسوبة على النظام المصري.

وأمس الاثنين، أعلن السيسي خلال كلمته بمؤتمر “حكاية وطن” عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى، حسب وصفه.

وأعلنت عدة شخصيات عزمها الترشح للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، أبرزهم أحمد الطنطاوي، وعبد السند يمامة عن حزب الوفد، وحازم عمر عن حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران عن الحزب المصري الديمقراطي.

ويشهد الشارع المصري حالة من الغليان ضد السيسي ونظامه، وسط عجز عن التغيير عبر صناديق الاقتراع بعد بسط النظام المصري القمعي سيطرته على مفاصل الدولة، ومحاربته لأي منافس محتمل لرئيس النظام.