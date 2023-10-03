حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. أحمد الطنطاوي يكشف عن سقوط قتلى رغم عدم الإعلان الرسمي

وطن- وجه المرشح الرئاسي المصري المحتمل أحمد الطنطاوي، العزاء لـ”شهداء” حريق مديرية أمن الإسماعيلية، في وقت لم تعلن فيه السلطات من الأساس سقوط قتلى جراء الحريق المروع.

وقال الطنطاوي، في بيان نشره عبر حسابه بمنصة “إكس“: “باسمي وجميع أعضاء حملتي الانتخابية، نتقدم بخالص التعازي في استشهاد أحد ضباط الشرطة في الحريق الهائل الذي أصاب مبنى مديرية الأمن بالإسماعيلية، مع دعواتنا بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية لجميع المصابين”.

وأضاف: “لقد آلمنا بشدة مشهد الحريق، والذي جرى حيث موقع إحدى الذكريات التاريخية العظيمة حين صمد واستشهد أبطال الشرطة في مواجهة الاحتلال البريطاني الغاشم في ٢٥ يناير سنة ١٩٥٢”.

وتابع: “لقد قدم رجال الشرطة عبر التاريخ آلاف الشهداء في مواجهة الإرهاب وكافة أشكال الخروج على القانون، وإن أي انتهاكات أو انحرافات تصدر عن أفراد لا تجعلنا ننسى حتمية الحفاظ على المؤسسات، حتى ونحن نتبنى رؤية إصلاحية عميقة لها”.

وختم: “إنني أطالب عضوات وأعضاء حملتي وأنصارها في الإسماعيلية وجوارها بتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لضحايا الحريق، والمسارعة إلى التبرع بالدم، وزيارة المصابين -إن أمكن- وتقديم باقات الورد مصحوبةً بالمحبة والتقدير”.

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

وكان حريق ضخم قد اندلع في مديرية أمن الإسماعيلية في مصر فجر أمس الإثنين، وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، النيران وهي تلتهم المبنى بالكامل.

ورغم عدم إعلان السلطات المصرية سقوط قتلى جراء الحريق، فإن شهود عيان أكدوا أن هناك قتلى بالفعل جراء الحادث، كما أن حجم الحريق المروع والتهامه مبنى بهذا الحجم يرجح سقوط قتلى.

وزير الداخلية يتجاهل الحريق في كلمة مطولة

وكان وزير الداخلية المصري محمود توفيق قد أدلى بكلمة مطولة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن، لكنه لم يتطرق مطلقا للحديث عن الحريق.

فيما اكتفت وزارة الداخلية بإصدار بيان واحد، أبرزت فيه جولة توفيق بمقر الحادث، وتوجيهه بفتح تحقيق واسع لبيان أسباب الحريق.

بيان النيابة العامة عن حريق الإسماعيلية

بدورها، أصدرت النيابة العامة المصرية، الإثنين، بيانا عاجلا بشأن حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية.

وذكرت النيابة العامة أنها تلقت في الرابعة والنصف فجر الاثنين، إخطارًا بنشوب حريقٍ بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية.

وتوصلت المعاينة التي أجرتها النيابة، إلى تفحمٍ بكامل مبنى مديرية الأمن، بعد تصاعد ألسنة اللهب من طوابقه العُليا.

وتشكل فريق من النيابة العامة للتحقيق في الواقعة؛ فاضطلع 13 عضوًا من أعضاء النيابة بسؤال 33 مصابًا، 29 منهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والأربعة الآخرين بمستشفى هيئة قناة السويس، وجار استكمال التحقيقات.