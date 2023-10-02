موعد مباراة ريال مدريد ضد نابولي في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

وطن- يلتقي فريق ريال مدريد ضد نابولي، الثلاثاء، في مواجهة مثيرة وقوية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويستضيف ملعب (سان باولو)، مباراة ريال مدريد ضد نابولي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دول السعودية وفلسطين ومصر.

موعد مباراة ريال مدريد ضد نابولي

كما وستكون المباراة بتوقيت عمان والإمارات، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وستبث مباراة ريال مدريد ونابولي، عبر شبكة قنوات (بين إن سبورت) الرياضية القطرية، الناقلة لأحداث البطولة القارية الأوروبية في دول الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ونابولي

وجاء تردد قناة (1 BeIN sport premium HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12604، وباستقطاب أفقي (H)، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

كما وسيعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا الفريقين في منافسات دوري أبطال أوروبا 2023—024، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة مباراة ريال مدريد ضد نابولي

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره نابولي، في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، كما يلي:

حراسة المرمى: كيبا أيزابالاجا.

دفاع ريال مدريد: داني كارفخال، أنطونيو روديجر، ناتشو، إدوارد كامافينغا.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، لوكا مودريتش (توني كروس).

مركز الهجوم: جواد بيلينغهام، فينيسيوس جونيور، خوسيلو (رودريغو).

ويتساوى كلا الفريقين نابولي المتصدر والوصيف ريال مدريد، في عدد النقاط في منافسات ترتيب دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 برصيد 3 نقاط حتى يومنا هذا.