محمد رشاد ينفصل عن خطيبته.. تعليق طليقته مي حلمي الصادم كشف السبب!

وطن– لمحت الإعلامية المصرية مي حلمي، إلى سبب انفصال طليقها الفنان المصري محمد رشاد، عن خطيبته غادة فتحي.

وكانت صحيفة “صدى البلد“، قد أكدت نقلاً عن مصادرها، أن محمد رشاد انفصل عن غادة فتحي بعد فترة خطوبة دامت عامين تقريبا.

“ناس ما بتتعلمش”

وكتبت طليقة رشاد، مي حلمي عبر حسابها على “انستجرام“: “الراجل اللي يمد إيده على ست؛ لا ثقة فيه. ولا في حكيه. ناس ما بتتعلمش من تجارب غيرها”.

وفسر متابعو مي حلمي، أنها تلمح إلى أن سبب طلاقها من الفنان المصري، كان تعنيفه وضربه لها.

هذا وقد قام محمد رشاد بحذف جميع صور خطيبته السابقة غادة فتحي عبر انستجرام.

وترك رشاد فقط صوره الشخصية، وصوره مع والدته.

تجربة صعبة

وتحدثت مي في وقت سابق عن أسباب انفصالها عن رشاد وقالت: “من سنتين بدأت حياتي تبقى مشاع.. من أول ما اتلغى فرحي وعمري ما اتكلمت أو قلت أسباب وببعد حياتي الشخصية”.

وأضافت: “الطلاق تجربة صعبة على أى ست، وميعرفوش أنا اتطلقت ليه.. تجربة الخيانة صعبة وتجربة الغدر من أقرب حد ليك صعبة.. بتكلم عن الست ازاي بتفقد أمان ومصداقية وثقة في الناس اللي حواليها.. إزاى الناس بتقدر تتخلى فى ثانية وتبيع وتنسى دي حاجة تالتة بقى”.

وأردفت: “على ما أعتقد كنت محتاجة أحكى الكلام ده عشان أحس أنى خلاص صافية”.

نصيحة

ووجهت مي نصيحة لكل فتاة: “لكل واحدة بتتساب لوحدها.. أنتي قوية وفى تفاصيل نفسي أقولها في الغدر.. وأنك تتجوزي وتطلقي عموما أنا اتبهدلت سنتين.. تجربة مريرة بكل مافيها ومش عايزة ارجعها.. وأنا مظلومة لمدة سنتين”.

وختمت: “هو فيه عروسة بتسيب فرحها وتمشي.. صعب أبص في عين أهلي وأصحابي ومش معايا ربع جنيه ووقفت على رجلي تاني”.