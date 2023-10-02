لامين يامال يُجدد عقده مع برشلونة بشرطٍ جزائي ضخم حتى 2026

وطن- جدد نادي برشلونة عقد نجمه الإسباني ذو الأصول المغربية لامين يامال صاحب ال16 عاماً، عقده مع النادي الكتالوني حتى نهاية موسم صيف 2026، بشرط جزائي ضخم يقدر ب1 مليار يورو.

وقال نادي برشلونة في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، جاء فيه: ” اللاعب لامين يامال اختار تمثيل المنتخب الإسباني على الساحة الدولية عوضاً عن المغرب جذور والده، ووقع على العقد الجديد مع النادي بحضور الرئيس خوان لابورتا والمدير الرياضي البرتغالي ديكو..”.

تجديد عقد لامين يامال مع برشلونة

وأضاف النادي الإسباني، ” يتضمن بنود الاتقاق هو بقاء اللاعب مع برشلونة الذي ينتمي إليه منذ أن كان في سن السابعة من عمره، عندما انضم إليه من سي أف لاتوريتا”.

كما وأردف، ” اللاعب لامين يامال يعد أحد أهم اللاعبين الذين تخرجوا من أكاديمية النادي لاسيما في الأعوام الأخيرة الماضية، كما وشارك مع الفريق الأول في أول مباراة معه في سن 15 عاماً و9 شهور و16 يوماً ضد ريال بيتيس في إبريل عام 2023″.

وختم بيان برشلونة، ” اللاعب يامال قد دخل تاريخ النادي بعد مشاركته الأساسية مع فريق برشلونة ضد قادش هذا الموسم، بالإضافة إلى تدوين اسمه في دوري أبطال أوروبا ضد رويال أنتويرب البلجيكي كأصغر ثاني لاعب يشارك في تاريخ المسابقة القارية الأوروبية”.

شرط لامين يامال الجزائي

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد أشارت بأن اللاعب لامين يامال قد وقع على بند في عقده الجديد مع نادي برشلونة يقدر قيمته مليار يورو كشرط جزائي، حتى يونيو/ حزيران عام 2026.

كما ويستعد فريق برشلونة للمواجهة القوية القادمة أمام بورتو البرتغالي، الأربعاء، في منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 لدور المجموعات.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب دور مجموعات منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، برصيد 3 نقاط، متساوياً مع الفريق المنافس بورتو في وصافة جدول الترتيب لهذا الموسم.