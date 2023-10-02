كم بلغ قيمة العرض الفلكي الذي رفضه المدرب مورينيو للذهاب إلى السعودية؟!

وطن- كشف المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي الحالي لكرة القدم، عن قيمة العرض الفلكي الذي رفضه الصيف الماضي من أجل الذهاب إلى الدوري السعودي روشن.

وقال المدرب مورينيو في تصريح صحفي، عقب مباراة الأخيرة أمام فروزينوني كالتشيو في منافسات الدوري الإيطالي، ” لقد تلقيت أكبر عرض لمدرب في تاريخ كرة القدم”.

رفض مورينيو العرض السعودي

وتابع البرتغالي مورينيو، ” قررت رفض العرض لأنني أخبرت مجلس إدارة نادي روما والمشجعين، واللاعبين أنني سأبقى. لقد أعطيتهم كلمتي”.

وختم، ” أنا مستمر مع فريق روما حتى يونيو 2024، وأنا أقاتل من أجل الفريق، ولم تطلب مني إدارة النادي الرحيل.. أنا مستمر في القتال ولست خائفاً”.

وفي السياق ذاته، أفاد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، بتغريده نشرها عبر حسابه على منصة (X)، ” نادي الهلال السعودي قد عرض على المدرب مورينيو راتباً يقدر ب30 مليون يورو سنوياً، ولكن المدرب رفض هذا العرض”.

فوز روما على فروزينوني كالتشيو

وتمكن فريق روما (الذئاب) من تحقيق الفوز على منافسه فروزينوني كالتشيو، الأحد، بهدفين نظيفين دون مقابل، في منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

كما وسجل هدفي روما داخل مرمى فروزينوني، اللاعب روميلو لوكاكو في الدقيقة ال21، واللاعب لورينزو بيليغريني في الدقيقة ال83.

وتفوق فريق روما على مستوى التسديدات أمام منافسه فروزينوني، طيلة مجريات دقائق المباراة برصيد 11 تسديدة، مقابل 8 تسديدات للفريق المنافس فروزينوني كالتشيو.

على عكس الاستحواذ على الكرة الذي تفوق فيه الفريق الخاسر فروزينوني كالتشيو الذي وصلت نسبة استحواذه ب51%، مقابل 49% للفريق المنافس روما في المباراة.

كما وسيلتقي فريق روما في المباراة القادمة أمام منافسه سيرفيت، الخميس، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة الدوري الأوروبي 2023-2024.

يذكر بأن روما يحتل المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو) برصيد 8 نقاط، كما وبفارق كبير عن المتصدر إنتر ميلان صاحب ال18 نقطة لهذا الموسم.