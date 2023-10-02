حريق مديرية أمن الإسماعيلية .. فيديو جديد يوثق استغاثات من داخل المبنى (شاهد)

وطن- انتشر مقطع فيديو جديد يوثق اللحظات الأولى من حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر، والذي اندلع فجر اليوم والتهم المبنى بالكامل.

وسمِعت في مقطع الفيديو، أصوات استغاثات من داخل المبنى. يرجح أن عددهم كبير داخل المبنى الذي حوّله الحريق إلى كتلة نار ثم كتلة فحم.

ويمكن سماع صوت بعض المحاصرين وسط الحريق، وهم يصرخون طلبا للاستغاثة، ويضيئون كشافات هواتفهم لجذب الأنظار إليهم وإنقاذهم.

حريق ضخم يلتهم مديرية أمن الإسماعيلية

وكان حريق ضخم قد اندلع في مديرية أمن الإسماعيلية في مصر فجر اليوم الإثنين، وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، النيران وهي تلتهم المبنى بالكامل.

بيان النيابة العامة عن حريق الإسماعيلية

بدورها، أصدرت النيابة العامة المصرية، الإثنين، بيانا عاجلا بشأن حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية.

وذكرت النيابة العامة أنها تلقت في الرابعة والنصف فجر اليوم الاثنين، إخطارًا بنشوب حريقٍ بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية.

وتوصلت المعاينة التي أجرتها النيابة، إلى تفحمٍ بكامل مبنى مديرية الأمن، بعد تصاعد ألسنة اللهب من طوابقه العُليا.

وتشكل فريق من النيابة العامة للتحقيق في الواقعة؛ فاضطلع 13 عضوًا من أعضاء النيابة بسؤال 33 مصابًا، 29 منهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والأربعة الآخرين بمستشفى هيئة قناة السويس، وجار استكمال التحقيقات.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بياناً بشأن الحريق وقالت، إن الوزير محمود توفيق وصل إلى موقع الحادث. ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين لحين إكتمال شفائهم.

كما وجه الوزير بتشكيل لجنة من الإستشاريين للوقوف على أسباب حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية. فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته فى أقرب وقت.

بينما خلا البيان من أي معلومات عن عدد ضحايا الحريق الذي أثار مخاوف جمة من أن تكون خسائره كبيرة، مع بشاعة مشهد النيران في مبنى جرت العادة أن يكتظ بأفراد الأمن والمحتجزين. بما في ذلك ساعات الليل التي شهدت اندلاع الحريق.