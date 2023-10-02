صدمة للسعوديين بعد هروب نجم أجنبي من دوري روشن وحقيقة رحيل كريم بنزيما

وطن- فجرت تقارير إعلامية سعودية، مفاجأة مدوية بشأن هروب لاعب أجنبي من دوري روشن، في خطوة وُصفت بأنها لغز خطير وأزمة مفاجئة.

وقال موقع سعودي سبورت، نقلا عن مصادر مطلعة، إن أحد اللاعبين الأجانب في دوري روشن لكرة القدم، غادر المملكة العربية السعودية بشكل مفاجئ.

وأضاف أن اللاعب الأجنبي يرفض إكمال الموسم الحالي رغم مشاركته في الجولات الماضية بشكل أساسي. ولم تكشف المصادر حتى الآن عن هوية اللاعب أو هوية النادي الذي يلعب له.

وبحسب الموقع السعودي، فمن المتوقع أن تكشف الساعات التالية عن مزيد من التفاصيل التي تخص الأزمة، واللغز الذي يشغل عشاق المسابقة.

حقيقة رحيل بنزيما عن الاتحاد

في الوقت نفسه، كشف تقارير عن آخر تطورات أزمة غياب كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد والتقارير الصحفية التي أشارت إلى رحيله عن الفريق.

ويستعد الاتحاد لمواجهة سباهان أصفهان الإيراني، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.

وقالت صحيفة “الميدان الرياضي”، إن كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد، يتواجد في جدة هو وأسرته خلال الوقت الحالي، ولا صحة لمغادرته إلى بلاده فرنسا وإنهاء عقده مع العميد.

وكان “العميد” قد تعاقد مع بنزيما في الميركاتو الصيفي الجاري، قادمًا من ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين قادمين.

تعليق وليد الفراج

بدوره، علق الإعلامي وليد الفراج على الأنباء التي تداولها بشأن رحيل بنزيما عن صفوف فريق الاتحاد.

وقال وليد الفراج خلال ظهوره ببرنامج “أكشن مع وليد“، إن كريم بنزيما انتهى من تجهيز المنزل المخصص له بمدينة جدة، تمهيدا للإقامة فيه برفقة أسرته.

وأضاف: “كريم بنزيما موجود في نادي الاتحاد بالعيادة الطبية.. والجهاز الفني لفريق الاتحاد ينتظر الضوء الأخضر لمشاركته في ديربي جدة أمام الأهلي على ملعب الجوهرة”.