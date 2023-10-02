رونالدو يُوقع أول أهدافه مع النصر في دوري أبطال آسيا 2023 (شاهد)

وطن- وقع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول أهدافه مع النصر السعودي، داخل مرمى شباك استقلال دوشنبه الطاجيكي، الاثنين، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وتمكن صاروخ ماديرا رونالدو من تسجيل هدف التعادل الإيجابي داخل شباك المنافس الضيف استقلال دونشنبه، بتسديدة رائعة بعد مراوغة رائعة عند الدقيقة ال66.

هدف رونالدو الأول في دوري أبطال آسيا 2023

واستطاع زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا من إحراز هدفين آخرين لتعزيز نتيجة اللقاء أمام منافسه استقلال دونشنبه، في الدقيقتين ال72 وال77.

كما وسجل فريق استقلال دونشنبه الطاجيكي، الهدف الوحيد للفريق في المباراة، عن طريق اللاعب الإيفواري سينين سيباى في الدقيقة ال44.

وتفوق فريق النصر السعودي على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 27 تسديدة، فيما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة 81%.

على عكس الفريق المنافس استقلال دونشنبه، الذي وصلت عدد تسديداته إلى 5 تسديدات فقط، مقابل 19% كنسبة استحواذ على الكرة في المباراة.

وسيلتقي فريق النصر السعودي (العالمي) في المباراة القادمة أمام نظيره أبها، الجمعة، في منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي الممتاز روشن.

ترتيب النصر السعودي في دوري أبطال آسيا 2023

ويعتلي فريق النصر السعودي صدارة ترتيب المجموعة الخامسة في منافسات دوري أبطال آسيا 2023-2024 برصيد 6 نقاط.

فيما تجمد رصيد الفريق المنافس استقلال دونشنبه الطاجيكي بنقطة وحيدة في أدنى ترتيب المجموعة لهذا الموسم.