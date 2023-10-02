حفل كاظم الساهر في السويد يشهد موقفاً محرجاً بسبب شاب عاشق (فيديو)

وطن- شهد حفل الفنان العراقي كاظم الساهر في السويد، موقفاً محرجاً لشاب، قرر أن يتقدم لحبيبته أثناء الحفل.

حيث تداول ناشطون فيديو من حفل كاظم الساهر في السويد، يوثق لحظة صعود شاب على المسرح، واستئذانه من الفنان.

لا يوجد خاتم

بعدها تم استدعاء حبيبة الشاب التي صعدت إلى المسرح، ليتقدم لها الشاب على الفور.

ويظهر بالفيديو لحظة محاولة الشاب البحث عن خاتم الخطبة ليقدمه للفتاة، لكنه لم يعثر عليه.

فقام الشاب بتقبيل رأس الفتاة، والتقطا صوراً تذكارية مع كاظم الساهر الذي ضحك وقال “مسكين إجا يخطب ضيع الخاتم”.

تحية خاصة

هذا وقد حرص كاظم الساهر، على تقديم التحية لرفيق دربه الشاعر الراحل كريم العراقي أثناء الحفل.

وأثناء الحفل، توقف الفنان العراقي عن الغناء وقدم التحية لرفيق مشواره الشاعر كريم العراقي.

حيث بدأ في غناء قصيدة “كثر الحديث” وهي من كلمات كريم العراقي.

وحين وصل الساهر إلى جملة “هي أجمل من شعر كريم” أوقف الغناء، وقدّم التحية لصديقه.

وعلق قائلاً: “لا شيء أجمل من شعر كريم الله يرحمه”.