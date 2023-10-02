اتحاد جدة السعودي يضع النظام الإيراني بورطة محرجة في ملعب مباراة سباهان (فيديو)

وطن – تسببت شعارات سياسية ضمن مباراة دوري أبطال آسيا بين ناديي سباهان أصفهان واتحاد جدة إلى انسحاب الفريق السعودي من أرضية الملعب وإلغاء المباراة.

وتحدثت الإخبارية السعودية عن إلغاء المباراة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم بسبب اعتراضات من اتحاد جدة على ممارسات غير مشروعة ضمن أرضية ملعب نقش جهان Naghsh-e Jahan Stadium.

ورفض لاعبو النادي السعودي دخول أرضية الملعب، اعتراضا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة (ذات طابع سياسي) وغادر الفريق الاستاد تمامًا، عقب عقد اجتماع عاجل مع مراقب المباراة.

وتضمن الاجتماع مطالبة طاقم الحكام ومراقب المباراة بإزالة الصور والتماثيل من ممرّ دخول اللاعبين، من أجل تنظيم اللقاء في ظروف طبيعية.

اتحاد جدة السعودي

وكان من المفترض أن تبدأ المباراة مساء اليوم الإثنين الساعة السابعة بتوقيت السعودية لكن لاعبي اتحاد جدة رفضوا خوضها واكتفوا بالتمرين ضمن غرفة الملابس إلى حين تنفيذ مطالبهم.

وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية أن سبب الانسحاب وجود تمثال عند مدخل الملعب لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي لقي مصرعه بغارة أمريكية عام 2020.

لكن قناة “SSC” السعودية أوضحت أن مطالب السعوديين لم تلق استجابة ورفض المسؤولين الإيرانيين إزالة تمثال سليماني ليتخذ اتحاد جدة موقفاً حازماً ويغادر الملعب لكن الحكم اعتبر سباهان فائزاً بنتيجة 3 مقابل لاشيء.

تفاعل واسع

وحظيت تلك الخطوة حول إلغاء مباراة اتحاد جدة بتفاعل واسع من رواد منصات التواصل منها ما كتبه مجيد الأحوازي: “النظام الإيراني في ورطة حرجة داخلياً وخارجياً”.

وأوضح المعلق الجزائري حفيظ دراجي عن ما جرى أن كل طرف أصر على موقفه وهو ما سيؤدي إلى تأجيل أو إلغاء اجراء المباراة في انتظار ما يقرره الاتحاد الآسيوي أي أن خطوة الحكم لا أساس لها من الصحة.

وذكر دراجي أن الاتحاد الآسيوي كان قد قرر منذ فترة إقامة كل المباريات التي تجمع الأندية والمنتخبات السعودية والإيرانية على أراضي محايدة، قبل أن يتراجع عن قراره.

وغرّد نجم الأهلي السابق محمد أبوتريكة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً): “والله تاريخي يا العميد ..هكذا تسجل المواقف التاريخية…نادي الاتحاد السعودي تحية تقدير واحترام”.

النظام الإيراني في ورطة

وتداول مغرّدون حول مباراة اتحاد جدة ونادي سبهان صوراً تظهر وجود تمثال قاسم سليماني في ممر الدخول إلى الملعب.

وتحدث حساب يحمل اسم تمرة عن قلق في ايران بعد مغادرة لاعبي الإتحاد السعودي ملعب نقش جهان بسبب عدم إزالة تمثال سياسي عن قاسم سليماني من ملعب المباراة .

والله تاريخي يا العميد ..هكذا تسجل المواقف التاريخية…نادي الاتحاد السعودي تحية تقدير واحترام 👍 — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) October 2, 2023

وأضاف أن هناك توقعات بإصدار ايران اعتذار وإزالة التمثال لإقناع اللاعبين السعوديين للعودة للملعب على غرار إزالة صور قاسم سليماني قبل عدة أشهر من القاعة لإقناع وزير الخارجية السعودي بعدم المغادرة.

وتأتي تلك الأنباء رغم تطبيع السعودية مع إيران بعد تغيير كبير في سياساتها الخارجية وحديث عن عزمها المستقبلي تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

يذكر أن اتحاد جدة السعودي يحتل المركز الأول في المجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم برصيد 3 نقاط بعدما حقق فوزاً مهماً في الجولة الأولى عندما تغلب على أجمك الأوزبكي بنتيجة 3-0.