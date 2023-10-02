أمير سعودي يُعلق على انسحاب الاتحاد من مواجهة سباهان أصفهان الإيراني ب3 كلمات (صور)

وطن- علق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، على انسحاب فريق الاتحاد من المواجهة أمام نظيره الإيراني سباهان أصفهان، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2023-2024 لدور المجموعات.

وكتب الأمير بن مساعد في تغريده نشرها عبر حسابه على منصة (X)، ” الاتحاد نادي عظيم”، مرفق تغريدته بعلم المملكة العربية السعودية.

انسحاب الاتحاد من المواجهة أمام سباهان أصفهان

وكان لاعبو فريق الاتحاد السعودي قد رفضوا النزول إلى أرضية ملعب مباراة ” نقش جهان” بمدينة أصفهان الإيرانية، قبل إزالة إحدى الصور السياسية في ممر اللاعبين.

كما وأفادت وكالة فرانس برس الدولية، بأن إدارة فريق الاتحاد السعودي قد عبروا عن استيائهم من وجود تمثال للجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي اغتالته أمريكا في غارة جوية في العراق عام 2020، داخل ملعب المباراة.

إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، جاء فيه: ” تم إلغاء مباراة المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا بين الاتحاد وسباهان أصفهان، التي كان من المقرر إقامتها على ملعب نقش جهان، بسبب ظروف غير متوقعه”.

كما وأردف بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ” يجدد الاتحاد الآسيوي التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير، وجميع أصحاب المصلحة المعنيين”.

وختم الاتحاد الآسيوي، ” سيتم الآن إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة”.

فيما لم يحدد الاتحاد الآسيوي عن موعد لاحق لإقامة مباراة الاتحاد السعودي أمام سباهان أصفهان الإيراني بعد إلغاءها للأسباب السالفة بالذكر.

ترتيب الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا 2023

ويتواجد فريق الاتحاد السعودي (العميد) في المركز الثاني من جدول ترتيب منافسات دور مجموعات دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، كما وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر القوة الجوية العراقي برصيد 4 نقاط.

كما وآتى فريق سباهان أصفهان في ثالث جدول الترتيب من منافسات دور المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة.