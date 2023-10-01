محمود حميدة في وصلة رقص مثيرة مع أميرة حداد (فيديو)

وطن– وضعت الراقصة الاستعراضية أميرة حداد، الفنان المصري محمود حميدة، في مرمى الانتقادات، بعدما نشرت فيديو له وهو يشاركها الرقص.

ونشرت فيديو عبر حسابها على انستجرام، أثناء مشاركة حميدة لها في الرقص، في مناسبة خاصة.

مع الأسطورة

وكانت أميرة ترتدي بدلة رقص بيضاء خليعة، حين شاركها النجم المصري الرقص.

وعبرت الراقصة الاستعراضية عن سعادتها بالأمر، قائلة: “لا أستطيع تصديق ذلك، مع الأسطورة”.

لكن جمهور الفنان غضب من الفيديو، واعتبروه إساءة إلى فنه وتاريخه.

مطرح مطروح

يشار أن آخر أعمال حميدة كان فيلم “مطرح مطروح“.

وشارك الفنان في البطولة كل من ليلى زاهر، شيماء سيف، كريم عفيفي، ليلى زاهر، سامي مغاوري.

وتدور أحداث الفيلم ” في فترة الأربعينيات في مصر، في إطار من الحركة والكوميديا.

وفيلم “مطرح مطروح” من إخراج وائل إحسان، تأليف مـحـمد عز، وإنتاج السبكي.