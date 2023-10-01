منح الجنسية الإماراتية واشتهر بالكوميديا.. ما قصة الفنان أحمد العونان؟

وطن – كشفت صحيفة القبس الكويتية عن منح الفنان المولود في الكويت أحمد العونان الجنسية الإماراتية الذي يلقب بفارس الكوميديا الخليجية ويشتهر بأعماله الفنية المتنوعة في دول الخليج العربي فمن هو الممثل المذكور وما قصته؟

نقلت صحيفة الراي بدورها عن الفنان أحمد العونان قوله إنه يعبر عن جزيل الشكر والامتنان لمنحه الجنسية الإماراتية قائلاً: “لا يسعني سوى أن أقول الحمدلله اولاً وأخراً، طلعت من دار لدار،و شكراً من القلب لكل الشيوخ”.

وتلقى الفنان الخليجي التهاني من العديد من نجوم الفن العرب وفي مقدمتهم الفنان الإماراتي حبيب غلوم الذي زف لمحبيه خبر منحه الجنسية الإماراتية.

كما علق الفنان الكويتي يعقوب عبدالله على تلقي العونان الجنسية الإماراتية: “تستاهل بو فواز” بينما كتبت الفنانة ميس كمر: “ألف ألف مبروك لزميلي الرائع أحمد العونان… هذا الموقف ليس بغريب، دوماً تحتفون وتحتضنون المبدعين. كم أنتم رائعون”.

ما قصة الفنان أحمد العونان؟

والفنان أحمد العونان من مواليد 29 يناير/كانون الثاني 1970 وقد ولد الكويت، وشارك منذ بداية مشواره الفني منذ العام 1991 إلى يومنا الحالي في العديد من الأعمال الكويتية والخليجية.

للممثل المذكور مشاركات متنوعة على صعيد الدراما والمسرح والسينما، كما شارك في تقديم البرامج التلفزيونية منها “عزيمة العونان” على تلفزيون الراي.

ويشتهر العونان بشخصيته العفوية والقدرة على تقديم الكوميديا البسيطة التي تخاطب فئات عمرية متنوعة ومن أبرز أعماله: “البيت بيت أبونا”، و”الناس معاً” و”الناس أجناس” و”صادوة”.

مسلسلات أحمد العونان

ورغم شهرته في الكوميديا إلا أن الممثل قدم أعمال درامية شهيرة منها: “السر”، “الطريق إلى الهاوية”، “جرح الزمن”، “الاختيار”، “الكون في كفة” وغيرها.

وحصل العونان على العديد من الجوائز منها عام 2004 كأفضل ممثل كوميدي ضمن مهرجان المسرح الخليجي.

كما حقق في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون عام 2002 جائزة أفضل ممثل كوميدي ومثلها في مهرجان الكويت المسرحي سنة 2003.

ووفق العديد من محبي الممثل يتمتع الفنان المذكور بموهبة كبيرة في الكوميديا كونه صاحب حس فكاهي متميز.

ويمتاز العونان بالقدرة على الإضحاك من خلال أبسط المواقف فضلاً عن حضوره القوي على الشاشة والمسرح حيث ينجح غالباً في جذب انتباه الجمهور من خلال أدائه المميز.