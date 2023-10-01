سالم الشحاطي المعتقل العماني في السعودية يستنجد: “الظلم نهش لحمي ونخر عظمي”!

وطن- وجه المواطن العماني سالم الشحاطي المحكوم عليه بالسجن 20 عاما في السعودية في قضية تهريب، والذي يُكمل عامه الخامس رسالة جديدة يناشد فيها ولي عهد السلطنة ذي يزن بن هيثم آل سعيد بالنظر إلى قضيته والتدخل للإفراج عنه.

وقال الشحاطي، في رسالة صوتية التي بدأتها بأبيات شعرية موجهة لولي العهد، إنه يواجه واقعا أليما وظروفا قاسية ويتعرض لمظلمة طال أمدها وقد يستمر لأجل غير مسمى. ما جعله يوجه نداء وصرخة يستغيث فيها بولي العهد.

وناشد الشحاطي، ولي العهد بالاستعجال في مد يد العون وانتشاله بعدما أوشك على الهلاك في السجون. موضحا أن معاناته تقترب من عامها الخامس ولا يزال يمن النفس بالأخبار التي تفرح قلبه وتسعِد أهله.

سالم الشحاطي: “الشعور بالمظلمة أمر يعجز عن وصفه اللسان”

وأشار إلى أن الشعور بالمظلمة أمر يعجز عن وصفه اللسان. حيث نهش لحمه ونخر عظامه واشتعل منه الرأس شيبا وهو في عز شبابه.

ولفت إلى أنه على الرغم من متابعة أقاربهم ومراجعاتهم المستمرة لذوي الاختصاص لكن ذلك لم يسفر عن إلا وعود مستمرة ورود خجولة لا تشفي الصدر ولا ترضي تعطشهم البالغ لمعرفة آخر ما توصلت إليه الجهات المختصة ومساعيها فيما يتعلق بمصيره رغم براءته.

وجرى الحكم على سالم الشحاطي بالسَّجن 20 عاماً، فـيما وصفت بأنها “قضية ملفّقة”. حيث يعمل سائق براد فواكه، وتم ضبطه في منفذ الأحساء بالسعودية، لوجود ممنوعات تم دسها في الفواكه.

ورغم توجيه العديد من المناشدات طوال الفترة الماضية لإطلاق سراح المعتقل العماني، لكن السلطنة لم تتحرك حتى الآن. أو على أقل تقدير لم تصدر أي توضيح بشأن هذه القضية ومدى التفاعل مع هذه المناشدات المستمرة بين حين وآخر.

اللافت أنه سبق أن أظهرت مذكرة متداولة لشرطة عمان السلطانية، وردت إلى سفارة السلطنة بالرياض بتاريخ 12 يوليو 2021، أن سالم خلفان لم تسجّل ضدَه أية قضايا مخدرات ومؤثرات عقلية، حتى تاريخ 14 يوليو 2021.

شرطة عمان السلطانية تضبط شبكة دولية لتهريب المخدرات

يذكر أنه في مارس 2020، تمكنت شرطة عمان السلطانية من الكشف عن قيام شبكة دولية تعمل على تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية بين عدة دول، وهم من جنسيات مختلفة.

وقالت الشرطة، إن هؤلاء يقومون بجلب الفواكه المجمدة من الدول المصدرة إلى الدول المستوردة، وتتم إعادة تصديرها وتغيير المنشأ من السلطنة إلى دول أخرى. مستغلين أسماء المؤسسات التجارية العمانية. وبعدها يتم إدخال المؤثرات العقلية في تلك الفواكه.

قيادة شرطة محافظة مسقط تُلقي القبض على شبكة تهريب مكونة من ثلاثة عشر شخصاً أجنبياً بينهم مواطنين اثنين تعمل على تسهيل دخول البلاد بطريقة غير مشروعة لبعض المطلوبين جنائياً لدى إحدى دول الجوار وتزوير مستندات رسمية أجنبية تخص بلدانهم، والقضية قيد الإجراءات.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) November 4, 2020

وتم ضبط عدد من أعضاء الشبكة وتقديمهم إلى الجهات القضائية بالسلطنة. والتعميم على الأشخاص الذين غادروا عبر الإنتربول.

ومن خلال التحقيق، ثبت بأن سالم الشحاطي، لم يكن متهماً في القضية.

كما اتضح بأن ذات الشبكة تقف وراء الشاحنة التي تم ضبطها في منفذ الإحساء السعودي. وكان يقودها المواطن سالم بن خلفان الشحاطي، دون علمه أو وجود علاقة له بتلك الشبكة.