البرادعي يرد على السيسي بقوة ويحرجه: “خسئت هذه التنمية”

وطن- رد محمد البرادعي نائب الرئيس المصري السابق، على تصريحات الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي الذي تحدث عن التنمية التي يعمل على بنائها، والتي تحتم على المواطنين “تحمل الجوع والحرمان”.

وقال البرادعي في تغريدة عبر منصة “إكس“: “في الأخلاق والمنطق، هدف أي تقدم وتنمية هو الانسان ولا أحد غيره، إذا ضحينا بالإنسان فبئس التقدم وخسئت التنمية؛ بأبنائه وبناته يحيا الوطن”.

كان محمد البرادعي كشف سبب ابتعاده عن الحياة السياسية، وذلك بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في مصر .

تصريحات السيسي عن فرص التنمية بمصر

جاءت تغريدة البرادعي بعد ساعات من تصريحات السيسي، خلال مؤتمر حكاية وطن، الذي تحدث فيه فرص تحقيق التنمية في مصر، وهو يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية.

وقال السيسي: “لو كان ثمن التقدم والازدهار للأمة متاكلش وماتشربش مناكلش ومانشربش. لو كان الجهد والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان أوعوا يا مصريين متقدموش. وأوعوا يا مصريين تقولوا ناكل أحسن”.



وأكّد السيسي خلال المؤتمر، أن المصريين لديهم فرصة للتغيير في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في ديسمبر / كانون الأول.

لكنه انتقد حالة عدم الثقة تجاه سياسات الحكومة. واتهم ما سماها “أبواق كذب وافتراء وشائعات تقدح في كل إجراء ومسار تتخذه الدولة”.

وأضاف: “كل تفاصيل الإفك على مصر خلال العشر سنين اللى فاتوا، وكانت امتداد لبناء حالة من عدم الثقة للإنسان المصري. لتكون جزء من الشخصية المصرية. لما أقول على العمل (الذي تنفذه الحكومة) فاسد وغير مدروس. أنا أظلمه وأضع عليه تراب”.

وعلى الرغم من التوقعات التي تشير إلى أن السيسي هو الأقرب لتولي ولاية رئاسية جديدة، لكنه تحدث عن ذلك قائلا: “قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء . محدش هيدي حد حاجة، ولا حد هياخد من حد حاجة”.

ولم يعلن السيسي حتى الآن بشكل رسمي ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة. إلا أن الإعلامي المقرب من النظام عمرو أديب قال خلال برنامجه التلفزيوني، إنه من المرجح أن يعلن السيسي خلال هذا المؤتمر ترشحه للانتخابات.

في سياقٍ قريب، أقدم مجهولان على حرق صورة السيسي تحت أحد الكباري وأمام حاجز للشرطة، بالتزامن والاستعداد للانتخابات الرئاسية. ما اعتبر كسراً لحاجز الخوف وجرأة في مواجهة الأجهزة الأمنية وسطوتها.