إعدام طيارين سعوديين .. موقع أمريكي يفجّر مفاجأة عن السبب

وطن- فجر موقع “فير أوبزرفر” الأمريكي، مفاجأة مدوية عن سبب إعدام السعودية طيارين سعوديين قبل أكثر من أسبوعين، متحدثا عن مخاوف في المملكة من احتمال حدوث انقلابات عسكرية في ظل حالة سخط داخل جيش منهك يتقاضى أجورا زهيدة.

ففي 14 سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع إعدام الطيارين في الجيش المقدم ماجد بن موسى عواد البلوي والرقيب يوسف بن رضا حسن العزوني.

وزارة الدفاع تُعلن تنفيذ حكم القتل بحق اثنين من منسوبيها أُدينا بارتكاب جريمة الخيانة.https://t.co/VicOz6BsX0 pic.twitter.com/c3PIdy6jmV — وزارة الدفاع (@modgovksa) September 14, 2023

إعدام طيارين سعوديين

بحسب الوزارة السعودية، فقد أدين الطيار ماجد البلوي بارتكاب “جريمة الخيانة الحربية”. فيما أدين الآخر بـ”جرائم الخيانة بصورها الثلاث (العظمى والوطنية والحربية).

ونقل الموقع عن مصادر في المعارضة السعودية قوله إن البلوي وحسن أعدما بعد رفضهما قصف أهداف مدنية في اليمن.

ووفق التقرير، ربما أيضا تم التسجيل لهما وهما ينتقدان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولا يمكن لأي محكمة شرعية أن تبرر الحكم على شخص بالإعدام لرفضه قصف المدنيين في اليمن. ومن هنا جاءت تهم الخيانة غير المحددة.

وقال الموقع إن الهدف هنا هو إرسال رسالة ردع قوية إلى المنشقين المحتملين الآخرين، ومنع البلوي والحسن من أن يصبحا محفزين لتمرد مسلح ضد محمد بن سلمان، لاسيما وأن السعودية واجهت من قبل انشقاقا في الجيش.

محاولات عسكرية سابقة للإطاحة بالنظام

وأشار التقرير إلى أنه كانت هناك محاولات من أفراد في الجيش السعودي للإطاحة بالنظام في الماضي، وأشهرها في 1969، عندما خطط أعضاء من القوات الجوية لانقلاب ضد الملك فيصل.

وتمثلت الخطة في تفجير القصر الملكي في الرياض لقتل الملك وأمراء آخرين رفيعي المستوى وتشكيل “جمهورية شبه الجزيرة العربية”.

لكن في أعقاب المؤامرة الفاشلة، قُتل نحو 2000 شخص، بينهم 28 برتبة مقدم و30 برتبة رائد ونحو 200 ضابط آخر.

وفي مايو/ أيار الماضي، وعلى الرغم من خضوعه لحظر السفر، انشق مهند الصبياني، عضو الحرس الوطني السعودي السابق، وتوجه إلى المملكة المتحدة، حيث أعلن أنه شهد العديد من الانتهاكات المروعة بحق محتجزين ومهاجرين، بالإضافة إلى تهريب المخدرات والأسلحة.

انشقاق العقيد طارق الزهراني

الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للنظام هو انشقاق العقيد طارق الزهراني الشهر الماضي. والذي كان جزءا من الحرس الملكي المكلف بحماية الملك وأقاربه المقربين.

ووفق التقرير، فإن محمد بن سلمان محظوظ لأن الزهراني لم يحاول اتخاذ المزيد من الإجراءات المباشرة (يقصد استهداف ولي العهد)”.

وفي اليمن، توقفت الحرب إلى حد كبير خلال العام الماضي. لكن السعودية غير قادرة على إخراج نفسها من الحرب، وبعد أكثر من 8 سنوات من القتال، لم تكشف الحكومة بعد عن خسائرها العسكرية.

وذكر التقرير أن الحرب في اليمن لا تفسر كل الاستياء في الجيش. فالجنود السعوديون، وخاصة في المستويات الدنيا، لا يعاملون بشكل جيد بشكل عام.

وأشار إلى أن رواتبهم أقل بكثير من أي مكان آخر في الخليج، ويبدأ بما يعادل 1790 دولارا شهريا (لا يتلقون أي علاوات خاصة)، مقارنة بالراتب الشهري المبدئي للجندي الكويتي البالغ حوالي 2360 دولارا والجندي القطري 2500 دولار.

وقبل أن يصدر المدعي العام قرارا بمعاقبة أي شخص يشتكي علنا، بث الجنود مقاطع فيديو يناشدون فيها الملك المساعدة المالية. وقالوا إنهم بينما كانوا يقاتلون خارج البلاد، كانت عائلاتهم تواجه الإخلاء أو استعادة الممتلكات بسبب عدم سداد الديون.

عوائق تمنع الجيش السعودي من أن يصبح رأس حربة الثورة

وجرت العادة أن الجيش غير المنظم والانهيار الكامل للانضباط كانا شرطين لكل ثورة منتصرة. لكن توجد عوائق تمنع الجيش في السعودية من أن يصبح رأس حربة الثورة.

وفق التقرير، فإن العائق الأول يتمثل في نشاط الشرطة العسكرية للغاية داخل الجيش. وبحثها عن أي علامات معارضة لتنفيذ عمليات اعتقال، كما جرى مع البلوي وحسن.

العامل الثاني يتمثل في أن الجيش السعودي صغير جدا مقارنة بحجم بقية قوات الأمن الداخلي، والتي تضم منذ 2017 القوات الخاصة والمباحث السرية ووحدات مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويل الإرهاب.

كما أن قوات أمن الدولة تتمتع بموارد أفضل بكثير، ولديها أحدث المعدات والتدريب.

ثالثا، على الرغم من أن الجيش السعودي لا يزال مرتبا اسميا بشكل هرمي، إلا أنه في الممارسة العملية، يجب أن تمر جميع الاتصالات بين القوات البرية وكبار القادة عبر الديوان الملكي؛ ما يجعل من المستحيل تنسيق أي معارضة واسعة النطاق تشمل وحدات متعددة