أمريكي شك في قهوة زوجته وحين وضع كاميرا مراقبة صدم بما اكتشفه! (فيديو)

وطن – تعددت وسائل انتقام الأزواج من بعض بسبب العلاقات الأسرية المفككة ولكن أغرب حالة انتقام جرت في الولايات المتحدة مع أمريكي شك في قهوة زوجته بسبب طعمها الغريب.

وتداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع الفيديو للمرأة من ولاية أريزونا وهي تقوم بوضع مادة BLEACH في القهوة بهدف تسميم زوجها العامل في القوات الجوية الأمريكية.

وبدت في الفيديو السيدة وهي تصب سائلًا مشبوهًا في ماكينة صنع القهوة وقد تم توثيق ارتكاب تلك الجريمة عبر كاميرات مراقبة تعمد الزوج وضعها لاكتشاف سر طعم القهوة المثير للريبة.

ووفق صحيفة “الديلي ميل” الأمريكية ألقي القبض على ميلودي فيليكانو جونسون في أغسطس/آب الماضي، ووجهت إليها تهمة محاولة قتل زوجها روبي جونسون عن طريق وضع مادة مبيضة في القهوة التي كانت تعلم أن زوجها سيستخدمها.

أمريكي شك في قهوة زوجته

وقال المصدر إن جونسون الذي أصبح متشككًا في زوجته، التي أرادت الطلاق، اشتبه في أنها تريد قتله والإستحواذ على أموال التأمين على حياته فقام بتثبيت كاميرات في أماكن مختلفة من منزله.

وذكرت الديلي ميل أن ميلودي فيليكانو كانت قد تقدمت بطلب الطلاق من زوجها “روبي جونسون” لكنهما ظلا يعيشان معاً إلى أن تنفذ مخططها في الخلاص منه والحصول على بوليصة التأمين على حياته.

وذات يوم لاحظ أمريكي شك في قهوة زوجته أن مذاق الفنجان غريب ووضع روبي جونسون سلسلة من الكاميرات الخفية داخل منزلهما وكان الأمر صادماً بالنسبة له.

و التقطت إحدى الكاميرات ميلودي في غرفة الغسيل، وهي تصب مادة التبييض من زجاجة كبيرة في حاوية صغيرة وفق ما نشره حساب Good Morning America على منصة إكس.

وفي مشهد آخر بدت وهي تصب السائل في ماكينة القهوة داخل المطبخ، وشوهدت وهي تلتفت إلى الخلف لتتأكد من أن زوجها لا يراقبها.

رائحة المبيض كريهة

وقام روبي جونسون أيضًا بتصوير نفسه وهو يختبر الماء داخل ماكينة القهوة باستخدام مجموعة أدوات اختبار المواد الكيميائية في حمام السباحة.

وتم عرض النتائج على الكاميرا، ليتبين وجود مستوى عالٍ للغاية من الكلور في الماء، وقال إن “رائحة المبيض كريهة”.

ووفقاً للتقرير، فقد استمر في التظاهر بشرب القهوة، لكنه لم يقدم تقريراً للشرطة حتى عودته إلى قاعدة ديفيس مونثان الجوية في الولايات المتحدة في يوليو/تموز.

القهوة ومادة التبييض

وبعد جمع كل اللقطات، عاد جونسون إلى الشرطة وأظهر لهم أدلته لتقوم بالقبض على ميلودي في المنزل، وذكرت مذكرة تفتيش أن رائحة وعاء القهوة تشبه رائحة مادة التبييض.

وتم احتجاز “ميلودي” بحكم القاضي تحسباً لهروبها إلى الفيلبين لأنها اشترت مؤخرًا منزلاً هناك، ولم تقدم الزوجة أي التماس، ومن المقرر أن تعود إلى المحكمة في 6 نوفمبر.

وأضافت الصحيفة أن هيئة محلفين كبرى وجهت لائحة اتهام ضدها بتهمة محاولة القتل من الدرجة الأولى، ومحاولة ارتكاب اعتداء مشدد وتسميم الطعام أو الشراب.