مي العيدان تفضح أنغام.. السبب الحقيقي وراء طلب تعليم نجلها اللهجة الكويتية!

وطن- طلبت الفنانة المصرية أنغام، جمهورها في الكويت، أن يعلموا نجلها عبدالرحمن اللهجة الكويتية، كونه سيحصل على الجنسية قريباً.

وفاجأت أنغام جمهورها في حفلها في الكويت ضمن مهرجان “ليلة العمر”، بتقديم ابنها عبدالرحمن على المسرح.

كويتي الجنسية

وقالت أنغام: “عبدالرحمن فهد الشلبي، كويتي الجنسية، كان لازم يعني ييجي يزور بلده.. شوفتوا القمر الكويتي ده، مبروك عليكم وعلي، ويتربى في عزكم”.

وأضافت: “علموه اللهجة لازم يتكلم كويتي، ودي مسؤوليتكم بقى.. هسيبهولكم وانتوا اتصرفوا معاه”.

لكن الإعلامية الكويتية مي العيدان، فتحت النار على أنغام، واتهمتها بمحاولة تصدر التريند فقط بهذا التصرف.

تريند فقط!

وقالت مي العيدان عبر حسابها على انستجرام: “طب ياست انغام متشكرين على التريند اللي عملتيه ب ابنك عبدالرحمن باشا فهد الشليبي.. لان الصراحه عمل ترند اكثر من حفلتك عشان تعرفينا سيادتك ان انتي بتحبينا وعندنا ابن كويتي من حضرتك”.

وتابعت مي العيدان: “طبعا كويتي بالاسم و العصب فقط و التبعية.. لكن هو مش عارف يتكلم كويتي نهائيا طبعا بكل جدارة.. اول مره يدخل الكويت مع حضرتك النهاردة لحسبه تجارية وسياسيه بحتة”.

وأردفت: “الولد عمره ١٧ سنه و١٠ شهور حيستلم قريبا الجنسية الكويتية خلال ايام.. ودي جنسيه كاملة الدسم.. جنسية تشر فلوس.. ومع تعويم الجنيه تحويل الدينار بقى جامد”.

مسؤولية الأم

واستكملت الإعلامية الكويتية: “ثانيا لو كان هامك الأمور الإنسانية كنتي ربيتي الولد بالكويت بين اهله.. ولما طلع لك على المسرح يلبس لبس بلده الدشداشة و الغترة و العقل.. لان الحفلة هي في بلده و بيته.. مش طالع بدله كانه عنده ملاحقه على الفقرة”.

وحول تعليمه اللهجة الكويتية، قالت مي العيدان لأنغام: “ياحبيبتي التعليم بالصغر كالنقش بالحجر.. عايزه بعد بقى ١٨ نعلمه اللي ما اتعلموش بصغره.. دي مسؤولية الأم يا باشا”.

وروت العيدان تجربتها الخاصة قائلة: “أنا امي مصرية و ابويا دكتور كويتي.. كانت تجبرنا نتكلم كويتي تقول دي لهجة بلدكم وأهلكم لازم تعرفول”.

مشغولة بالزواجات!

وأضافت: “جايبينه لا يتكلم كويتي ولا يعرض تاريخ الارض اللي يحمل جنسيتها وحكامها وكفاحهم عشان يحافظهم عليها بالدم والتحديدات.. ولا بالجاهز اخذ الجنسية وكويتي واشلون يطلع لي قد ايه مكاسب وحقوق وهو قاعد بمصر طول السنة وبيتكلم مصري طبعا.. ماكنتش فاضية تعلميه كويتي وتاريخ بلده”.

وختمت مي بمعايرة أنغام بزيجاتها: ” كنتي مشغولة بالجوازت.. احمد عزً و احمد ابراهيم.. هل لك أقوال اخرى بالموضوع”.

الجدير بالذكر أن عبد الرحمن هو نجل الملحن والموزع الكويتي فهد محمد الشلبي.

و تزوج فهد من الفنانة أنغام في عام 2004 وانفصلا في سبتمبر عام 2007، حيث رفعت أنغام دعوى خلع ضده.