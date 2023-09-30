موعد أتلتيكو مدريد ضد قادش والتشكيلة في الدوري الإسباني

وطن- يلتقي فريق أتلتيكو مدريد ضد قادش، الأحد، في منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وستقام المباراة بين كلا الفريقين على ميدان ملعب (ميترو بوليتانو)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين.

موعد أتلتيكو مدريد ضد قادش

كما وستكون المباراة بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الثامنة مساءً، ولكن بتوقيت عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

وستنقل المباراة كالعادة عبر شبكة قنوات (بين إن سبورت) الرياضية القطرية، الناقلة لحقوق بث المباريات لهذا الموسم في الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

كما وجاء تردد قناة (beIN Sports 3 HD) الناقلة لأحداث اللقاء، عبر القمر الصناعي (النايل سات) 11013، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

معلق مباراة أتلتيكو مدريد وقادش

ومن المقرر أن يعلق على مجريات المباراة بين أتلتيكو مدريد وقادش، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، المعلق العماني عامر الخوذيري.

تشكيلة أتلتيكو مدريد ضد قادش

وسيدخل المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه قادش، في منافسات الدوري الإسباني، كما يلي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

دفاع أتلتيكو مدريد: ناهويل مولينا، فيتسل، خمينيز، ماريو هيرموسو، صموئيل لينو.

خط الوسط: كوكي، ساول نيغويز، ماركوس يورينتي.

مركز الهجوم: أنطوان غريزمان، أنخل كوريا.

وآتى فريق أتلتيكو مدريد في خامس جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 13 نقطة، كما وبفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر بشكل مؤقت برصيد 20 نقطة.

وجاء الفريق المنافس قادش في المركز التاسع من الترتيب برصيد 9 نقاط حتى الآن.