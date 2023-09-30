مدائن صالح “ديار الذين ظلموا أنفسهم” تتحول إلى مرقص! (فيديو)

وطن – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لمجموعات من الشبان والفتيات وهم يرقصون في مدائن صالح الواقعة في منطقة العلا التابعة للمدينة المنورة.

وهي البقعة التي قال عنها النبي ﷺ: “لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين؛ أن يصيبكم ما أصابهم”، لكنها تحولت اليوم إلى “مرقص”.

وأظهر مقطع فيديو عشرات الأشخاص من شبان وفتيات وهم يقفون أمام مسرح صغير بدا محفوراً في الصغر، ثم يبدؤون بالتراقص والتمايل على أنغام أغنية أجنبية.

وكانت مدائن صالح من المناطق المحظور زيارتها. وهو المكان الذي حرم العلماء لعقود طويلة من زيارته للسياحة.

وقالوا يجب المرور منه بسرعة لأنه مكان عقاب ومكان غضب الله على ساكنيه.

لكنها شهدت استقبال العديد من الوفود الفنية والدبلوماسية خلال الفترة الماضية. وأقيم فيها حفل غنائي لعدد من المطربين العام الماضي.

راقصة روسية مدائن صالح!

وسبق أن تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة نشرتها المدونة الروسية الشهيرة نتالي عثمان وهي ترقص في المدائن.

وظهرت نتالي وهي تتراقص بالقرب من أحد المعالم الأثرية بالمنطقة. وترتدي ثيابا سوداء وفي الخلفية أغنية تركية للأطفال.

يأتي ذلك بعد إدخال المملكة لجملة مما أطلق عليها اسم إصلاحات على قوانين السياحة، وعلى شروط دخول وإقامة السياح الأجانب. وغض النظر عن مسألة التشدد الديني، وشكاوى حقوق الإنسان والسفر إليها لاكتشاف أسرار هذه المنطقة من العالم .

وعبر ناشطون سعوديون وعرب عن غضبهم من تحويل مدائن صالح إلى مزارات سياحية تعج بالرقص والحفلات الماجنة.

كما علقت “نورة الحربي” في تغريدة على موقع “إكس” تويتر:” ابن سلمان صرف المليارات على المنكرات والرذيلة والرقص في منطقة العلا على مقربة من المدينة. وحولها إلى مستنقعات للعهر والانحلال رقص وشرب وعري بحجة دعم السياحة”.

ابن سلمان صرف المليارات على المنكرات والرذيلة والرقص في منطقة #العلا علي مقربة من المدينة وحولها الي مستنقعات للعهر والانحلال رقص وشرب وعري بحجة دعم السياحة#بدون_زعل #القبض_على_حساب_جورجس pic.twitter.com/yOkS2xr7dM — نورة الحربي (@n_alharbi112) September 30, 2023

بينما قال حسبا “نحو الحرية”: “هذه هي البقعة التي قال عنها النبي ﷺ: “لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين؛ أن يصيبكم ما أصابهم”. شاهد كيف حولها ابن سلمان إلى مراقص!”.