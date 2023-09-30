لامين يامال سيُجدد عقده مع برشلونة.. وهذه التفاصيل

وطن- من المتوقع أن يعلن نادي برشلونة الإسباني، الاثنين، تجديد عقده مع النجم الإسباني ذو الأصول المغربية لامين يامال 16 عاماً مع الفريق الكتالوني حتى صيف عام 2026.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير المختص في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها على منصة (X)، ” لامين يامال وقع على عقده الجديد مع برشلونة في يوليو، قبيل انطلاق جولة الصيف التحضيرية للموسم الجديد في أمريكا”.

تجديد عقد لامين يامال مع برشلونة

وأردف رومانو، ” سيتم عقد حفل توقيع عقد اللاعب والإعلان الرسمي، الاثنين، الثاني من شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم”.

كما وختم الخبير الإيطالي تغريدته، ” عقد لامين يامال الجديد مع برشلونة، سيكون حتى يونيو صيف 2026، وهو الحد الأقصى للاعبين البالغين 16 عاماً”.

وجاء تمسك نادي برشلونة بجوهرته الإسبانية ذو الأصول المغربية، لامين يامال، بعد الأداء الجيد الذي ظهر به اللاعب مع الفريق هذا الموسم، حيث شارك في 7 مباريات في منافسات الدوري الإسباني، صنع من خلالها هدفين.

كما وتم استدعاء اللاعب يامال إلى صفوف منتخب إسبانيا، في تصفيات بطولة يورو 2024، تمكن من خلالها اللاعب من توقيع أول هدف في شباك جورجيا.

من هو اللاعب لامين يامال؟!

اللاعب الأمين جمال نصراوي إيبانا، لاعب كرة قدم إسباني ذو الأصول المغربية، من مواليد شهر يوليو عام 2007 (16 عاماً)، يلعب في مركز الجناح الأيمن مع فريق برشلونة.

كما وقرر اللاعب يامال تمثيل منتخب إسبانيا على حساب المغرب، في تصفيات بطولة اليورو 2024، المقرر استضافتها في دولة ألمانيا.

يذكر بأن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت برصيد 20 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف جيرونا صاحب المركز الثاني برصيد 19 نقطة، بعد تحقيق الفوز النظيف على إشبيلية في الجولة ال8 بهدف دون رد.