فيديو صادم لابن قيادي حوثي يستعرض كميات مهولة من الأموال داخل سيارته

وطن- انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه مستفز، قيل إنه يُظهر ابن أحد قيادات جماعة أنصار الله “الحوثي” اليمنية، وهو يستعرض الأموال بشوارع صنعاء، في وقت تواجه فيه الجماعة اتهاما بإفقار اليمن.

والتُقط الفيديو، من داخل سيارة يجلس بداخلها الشاب اليمني، وهو يستعرض كمية مهولة من النقود تملأ المركبة، بما في ذلك في أرضيتها.

ونشر مقطع الفيديو، راشد معروف وهو ناشط سياسي وكاتب صحفي ومصور حربي ميداني بجبهات الجيش الوطني اليمني.

ابن قيادي حوثي يستعرض الأموال بشوارع صنعاء والشعب يموت جوع pic.twitter.com/w4kQWw6xe7 — راشد معروف (@RashidMaarouf) September 28, 2023

الفقر في اليمن

وجاء تداول هذا المقطع في وقت يشهد فيه اليمن أزمة اقتصادية حادة يتخللها فقر حاد يعيشه ملايين السكان في البلد العربي الفقير.

وكانت الحكومة اليمنية، قد أكّدت في وقت سابق، ارتفاع نسبة الفقر في البلاد، إلى 80%، مع انكماش الاقتصاد بنسبة 50%، في ظل الصراع الذي يشهده اليمن منذ تسع سنوات.

ويواجه اليمن أزمة متفاقمة في مختلف المجالات، حيث وصلت نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى 60% من السكان، وهناك 80% من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فضلاً عن نزوج حوالي 4.3 مليون إنسان ويفتقرون إلى الخدمات الأساسية.

كما دعت الحكومة المعترف بها في أكثر من مناسبة، المجتمع الدولي إلى دعم اليمن لإحلال السلام وتنفيذ برنامج شامل لإعادة الاعمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه اليمن والتي تمثلت في انقلاب جماعة الحوثي على الدولة وسيطرتها على المؤسسات.