عملة الـ20 ريال السعودية تغضب المغاربة .. هل مسّت سيادة بلادهم! (شاهد)

وطن – على الرغم من إعترافها العلني والرسمي بمغربية الصحراء وتشديدها في الكثير من المناسبات على وحدة التراب المغربي، عبر مغردون مغاربة عن غضبهم من السعودية بعد تداول مقطع فيديو يظهر عملة الـ20 ريال السعودية الجديدة التي تم طباعتها عام 2020.

وأظهر مقطع فيديو انتشر بكثافة على منصة “X” (تويتر سابقا) العملة السعودية فئة الـ”20 ريالا” وقد احتوت على أحد وجهيها خريطة العالم السياسية.

عملة الـ20 ريال السعودية تغضب المغاربة

وبحسب الفيديو، فقد ظهرت الصحراء الغربية منفصلة عن المغرب، مما يعني اعترافا رسميا بأنها غير تابعة للمغرب. في موقف متناقض مع مواقفها التي تعلنها دوماً.

وتساءل المغردون المغاربة حول إن كان اختيار خريطة المغرب بدون الصحراء الغربية قد تم عن قصد أم أن وضع خريطة المغرب على العملة مقسومة كان عن طريق الخطأ.

وفي هذا السياق، قال المغرد المغربي عبدالله حاجي معتبرا أن الخطوة متعمدة: “الوقت، الدقة والتدقيق الذي يتطلبهم رسم ورقة نقدية يجعل هامش السهو أو الخطإ منعدما.”

أما المغردة وفاء زريول فقالت:” كيف خطا ؟؟!!!!. واهم من يظن و يعتقد بأن شعارات العروبة نافعة”.

وقالت المغردة خديجة لوقاني معبرة عن أسفها لحدوث ذلك:” لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذي بزاف هذا اعلان رسمي”.

خط غير مقصود وتحذيرات من الفتنة

وعلى الجانب الأخر، رأى البعض أن ما حدث خطأ غير مقصود، حيث قالت إحدى المغردات:” راه أخويا المهدي صدرت عام 2020 وغير موجودة وكان خطأ فقط وكنطلب من الواحد يتحقق من المصدر الأول عاد ينشر لأنها تعتبر فتنة”.

وقال مغرد آخر محذرا من الفتنة بين البلدين:” أيها الإخوة هذه العملة صدرت في 2020 الأمر ثم عن غير قصد. المملكة العربية السعودية من أكبر المدافعين والداعمين للمغرب في كل المجالات. هذا الفديو ثم الترويج له من قبل المخابرات الهوكاوية الحذر ثم الحذر”.

السعودية تطرح ورقة نقدية جديدة بمناسبة رئاستها لمجموعة العشرين

وكنت البنك المركزي السعودي “ساما”، قد أعلنت عن قرارها في أكتوبر/تشرين أول 2021 بطرح عملة ورقية جديدة من فئة 20 ريالاً بمناسبة رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة الـ20.

وتميز تصميم الورقة النقدية الجديدة بلون أرجواني، كما زودت بزخارف مستوحاة من شعار قمة الـ20. إضافة إلى صورة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وشعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بشكل ثلاثي الأبعاد.

احتفاءً باستضافة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ورقة نقدية من فئة العشرين ريالاً.#العشرون_ريالاً#مؤسسة_النقد#SAMA pic.twitter.com/E3NAJv3wMl — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) October 24, 2020

كم ظهر على الورقة النقدية خريطة العالم، برزت من بينها دول مجموعة الـ20 بلون مختلف. فضلاً عن خريطة للسعودية برز منها إشعاع يرمز إلى موقع ملتقى الدول.