شرط محمد بن سلمان للتطبيع مع اسرائيل مُهمشاً المطالب الفلسطينية

وطن – كشفت وكالة “رويترز”، عن شرط محمد بن سلمان للتطبيع مع اسرائيل، مؤكدةً أنّ الاتفاق الأمني الأمريكي السعودي، مرتبط بالتطبيع مع تهميش المطالب الفلسطينية.

وقالت الوكالة، في تقرير لها، إن السعودية عازمة على التوصل إلى اتفاق عسكري يلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن المملكة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ولن يتعطل الاتفاق حتى لو لم تقدم إسرائيل تنازلات كبيرة للفلسطينيين في محاولتهم وفق ثلاثة مصادر إقليمية مطلعة على المحادثات.

إلزام الولايات المتحدة باتفاقية دفاع عن السعودية

وقد لا ترقى الاتفاقية إلى مستوى الضمانات الدفاعية الصارمة على غرار الناتو التي سعت إليها المملكة في البداية عندما نوقشت هذه القضية لأول مرة بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجو بايدن خلال زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية في يوليو 2022.

وبدلا من ذلك، قال مصدر أمريكي إن الاتفاق قد يبدو مثل معاهدات أبرمتها واشنطن مع دول آسيوية، أو إذا لم يحظى ذلك بموافقة الكونجرس الأمريكي، فقد يكون مشابها لاتفاق أمريكي مع البحرين، حيث يتمركز الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، ولن يحتاج مثل هذا الاتفاق إلى دعم الكونجرس.

وقال المصدر الأمريكي، إن واشنطن يمكنها أيضًا تحسين أي اتفاق من خلال تصنيف السعودية كحليف رئيسي من خارج الناتو، وهو الوضع الممنوح لإسرائيل بالفعل.

لكن جميع المصادر قالت إن السعودية لن تقبل بأقل من الضمانات الملزمة بالحماية الأمريكية إذا تعرضت لهجوم، مثل الضربات الصاروخية التي وقعت في 14 سبتمبر 2019 على مواقعها النفطية والتي هزت الأسواق العالمية، وألقت الرياض وواشنطن باللوم فيها على إيران، المنافس الإقليمي للمملكة، رغم نفي طهران أن يكون لها دور.

إعادة تشكيل الشرق الأوسط

والاتفاقيات التي تمنح أكبر مصدر للنفط في العالم الحماية الأمريكية مقابل التطبيع مع إسرائيل ستعيد تشكيل الشرق الأوسط من خلال الجمع بين خصمين منذ فترة طويلة وربط الرياض بواشنطن بعد غزوات دبلوماسية للصين في المنطقة.

وبالنسبة لبايدن، سيمكنه هذا النصر الدبلوماسي بالتباهي قبل الانتخابات الأمريكية عام 2024.

ويمكن للفلسطينيين أن يحصلوا على تخفيف بعض القيود الإسرائيلية. لكن مثل هذه التحركات لن ترقى إلى مستوى تطلعاتهم إلى إقامة دولة.

وقالت المصادر الإقليمية الثلاثة المطلعة على المحادثات إنه كما هو الحال مع الاتفاقات العربية الإسرائيلية الأخرى التي تم التوصل إليها على مدى عقود، فإن المطلب الفلسطيني الأساسي بإقامة دولة سيحتل مرتبة ثانوية.

وقال أحد المصادر الإقليمية: “التطبيع سيكون بين إسرائيل والسعودية. وإذا عارضه الفلسطينيون فإن المملكة ستستمر في طريقها”.

وأضاف: “السعودية تدعم خطة السلام للفلسطينيين، لكنها أرادت هذه المرة شيئًا للسعودية، وليس للفلسطينيين فقط”.

وقال مسؤول أمريكي، طلب مثل آخرين عدم نشر اسمه بسبب حساسية الأمر، إن معايير اتفاق دفاعي لا تزال قيد الإعداد.

وأضاف أن ما تتم مناقشته لن يكون معاهدة تحالف أو أي شيء من هذا القبيل. وأنه سيكون تفاهمًا دفاعيًا مشتركًا، وليس معاهدة كاملة.

وقال إنه سيكون أشبه بعلاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل، التي تتلقى الأسلحة الأمريكية الأكثر تقدمًا وتجري تدريبات مشتركة للقوات الجوية والدفاع الصاروخي.

محمد بن سلمان طلب معاهدة على غرار معاهدة حلف شمال الأطلسي

وقال مصدر في واشنطن مطلع على المناقشات إن محمد بن سلمان طلب معاهدة على غرار معاهدة حلف شمال الأطلسي. لكنه قال إن واشنطن مترددة في الذهاب إلى حد التزام حلف شمال الأطلسي بموجب المادة الخامسة بأن الهجوم على أحد الحلفاء يعتبر هجوما على الجميع.

وأوضح المصدر أن مساعدي بايدن يمكن أن يفكروا في اتفاق على غرار تلك المبرمة مع اليابان وحلفاء آسيويين آخرين، تتعهد الولايات المتحدة بموجبه بتقديم الدعم العسكري لكنها أقل وضوحا بشأن ما إذا كان سيتم نشر القوات الأمريكية. لكن المصدر قال إن بعض المشرعين الأمريكيين قد يقاومون مثل هذا الاتفاق.

وهناك نموذج آخر، لن يحتاج إلى موافقة الكونجرس، وهو الاتفاقية الموقعة مع البحرين في 13 سبتمبر/أيلول، والتي تعهدت فيها الولايات المتحدة بـ “ردع ومواجهة أي عدوان خارجي”. لكنها قالت أيضًا إن الحكومتين ستتشاوران لتحديد ما إذا كان هناك أي عدوان خارجي وسيتم اتخاذ الإجراء بعد ذلك.

وقال المصدر في واشنطن، إنه يمكن تصنيف السعودية كحليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي، وهي خطوة تم دراستها منذ فترة طويلة.

ويأتي هذا الوضع، الذي تتمتع به العديد من الدول العربية مثل مصر، مع مجموعة من الفوائد، مثل التدريب.

الرياض تتنازل عن بعض المطالب للمساعدة في التوصل إلى اتفاق

وأشار المصدر الثاني من المنطقة إلى أن الرياض تتنازل عن بعض المطالب للمساعدة في التوصل إلى اتفاق. بما في ذلك ما يتعلق بخططها للتكنولوجيا النووية المدنية.

وقال المصدر إن السعودية مستعدة للتوقيع على المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، التي تضع إطارا للتعاون النووي السلمي الأمريكي، وهي خطوة رفضت الرياض اتخاذها في السابق.

وأفاد المصدر الخليجي بان المملكة مستعدة لقبول اتفاق لا يتطابق مع ضمان المادة 5 من حلف شمال الأطلسي.

لكنه قال إن الولايات المتحدة يجب أن تلتزم بحماية السعودية إذا تعرضت أراضيها لهجوم. وقال المصدر أيضًا إن الاتفاق قد يكون مشابهًا لاتفاق البحرين ولكن مع التزامات إضافية.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإمكانية التوصل إلى سلام “تاريخي” مع السعودية.

لكن للحصول على الجائزة يتعين على نتنياهو أن يحصل على موافقة الأحزاب في ائتلافه اليميني المتطرف الذي يرفض أي تنازلات للفلسطينيين.

وقال محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” هذا الشهر، إن المملكة تقترب بشكل مطرد من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتحدث عن حاجة إسرائيل إلى “تيسير حياة الفلسطينيين” لكنه لم يذكر الدولة الفلسطينية.

ومع ذلك، قال دبلوماسيون ومصادر إقليمية إن محمد بن سلمان يصر على بعض الالتزامات من إسرائيل لإظهار أنه لا يتخلى عن الفلسطينيين. وأنه يسعى لإبقاء الباب مفتوحا أمام حل الدولتين.

وسيشمل ذلك مطالبة إسرائيل بنقل بعض الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية. والحد من النشاط الاستيطاني اليهودي. ووقف أي خطوات لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقال الدبلوماسيون والمصادر إن الرياض وعدت أيضًا بتقديم مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية.

موقف السلطة الفلسطينية

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن أي صفقة يجب أن تعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة داخل حدود عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ويجب أن توقف بناء المستوطنات الإسرائيلية. لكن جميع المصادر قالت إن من غير المرجح أن يعالج اتفاق سعودي إسرائيلي تلك القضايا الساخنة.

وقال نتنياهو إنه لا ينبغي أن يكون للفلسطينيين حق النقض (الفيتو) على أي اتفاق لصنع السلام.

ومع ذلك، حتى لو اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية. فإن الفوز بدعم المشرعين في الكونجرس الأمريكي يظل تحديًا