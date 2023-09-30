خطأ راموس يُعيد برشلونة إلى صدارة الدوري الإسباني الممتاز (فيديو)

وطن- استعادة فريق برشلونة حامل اللقب صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024، بعد فوزه على منافسه إشبيلية بهدف نظيف، بخطأ ارتكبه المدافع المخضرم سيرجيو راموس في منافسات الجولة ال8.

وسجل الماتادور الإسباني سيرجيو راموس لاعب نادي إشبيلية، هدف الفوز لصالح الفريق المنافس برشلونة ، بتسجيله هدفاً في شباك مرماه عند الدقيقة ال76.

خطأ راموس في مباراة برشلونة وإشبيلية

وتفوق فريق برشلونة على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 18 تسديدة، والاستحواذ بنسبة 59%.

كما ووصلت عدد تسديدات الفريق المنافس إشبيلية برصيد 12 تسديدة، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 41%.

كما وسيلتقي برشلونة في المواجهة القادمة أمام بورتو البرتغالي، الأربعاء، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 على ميدان ملعب (الدراغاو).

تشكيلة برشلونة ضد إشبيلية

ولعب المدرب الإسباني تشافي في المباراة أمام نظيره إشبيلية في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة: أليخالدرو بالدي، أندرياس كريستنسن، جول كوندي، جواو كانسيلو.

خط الوسط: إيلكاي غوندوغان، جافي، رافينيا دياز.

مركز الهجوم: جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023 برصيد 20 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف جيرونا برصيد 19 نقطة.

فيما تجمد فريق إشبيلية رصيده عند 7 نقاط في المركز الثاني من الترتيب لهذا الموسم.