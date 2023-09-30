برشلونة يتلقى ضربة جديدة بشأن البرازيلي رافينيا دياز

وطن- كشفت نادي برشلونة عن طبيعة إصابة رافينيا دياز البرازيلي، الذي خرج على إثرها من أرضية ملعب المباراة في المباراة الماضية أمام إشبيلية في منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وقال نادي برشلونة في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، ” الفحوصات الطبية تظهر إصابة رافينيا في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن”.

إصابة البرازيلي رافينيا دياز

وأضاف بيان النادي الكتالوني، ” مدة الغياب للاعب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة”.

كما ويضم البرازيلي دياز مهاجم نادي برشلونة إلى قائمة اللاعبين المصابين، برفقة الإسباني الشاب بيدري والهولندي فيرنكي دي يونغ.

وكان لاعب برشلونة رافينيا دياز، قد خرج من أرضية ملعب مباراة فريقه أمام إشبيلية، عند الدقيقة ال37 من مجريات أحداث الشوط الأول متأثراً بالإصابة على مستوى الفخذ، ليدخل اللاعب الشاب فيريمن لوبيز مارين كبديل عنه.

كما وسينتهي عقد البرازيلي دياز القادم من صفوف نادي ليدز يونايتد الإنجليزي في يونيو/ حزيران عام 2027، وفق ما ذكرته التقارير الصحفية الإسبانية.

فوز برشلونة على إشبيلية

وتمكن فريق برشلونة من تحقيق الانتصار الصعب على منافسه إشبيلية، بهدف وحيد دون مقابل، كان من خطأ ارتكبه المدافع الإسباني سيرجيو راموس الذي سجله داخل شباك مرماه في الدقيقة ال76.

كما وتصدر برشلونة بهذا الفوز صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليغا) بشكل مؤقت، في انتظار ما تسفر عنه نتيجة مباراة ريال مدريد أمام الوصيف جيرونا في منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وسيلتقي فريق برشلونة أمام نظيره بورتو البرتغالي، الأربعاء، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، على أرض ملعب (الدراغاو).