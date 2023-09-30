مفاجأة “صادمة” عن صاحب قاعة حفل زفاف الحمدانية الذي اختفى!

وطن – كشف النقاب عن مفاجآت صادمة عن صاحب قاعة حفل زفاف الحمدانية، الذي وقعت فيه الفاجعة التي هزّت العراق، بينما لم تنطفئ بعد نار الحريق في قلوب ذوي الضحايا الذين وصل عددهم إلى 107 قتلى.

وقال أحد المدعوين إن صاحب قاعة حفل زفاف الحمدانية أطفأ التيار الكهربائي عن كامل الصالة عند اللحظات الأولى من اندلاع الحريق.

وشدد على أنه حاول رفع قواطع الكهرباء، إلا أن المالك منعه وطرده من الغرفة.

صاحب قاعة حفل زفاف الحمدانية فكك الكاميرات وأخذ الأموال وفر

وأوضح أن المالك فكك نظام حفظ المعلومات الخاص بكاميرات المراقبة، وأخذ الأموال التي في الخزنة وجميع أغراضه الشخصية وهرب من الشباك بعد أن حطم الزجاج بواسطة كرسي.

كما كشف المشرف على أعمال اللجنة التحقيقية بحادثة حريق زفاف الحمدانية أن صاحب قاعة الأعراس لا يمتلك إجازة ممارسة أعمال منذ 10 أعوام. فيما أقيمت القاعة على أرض متجاوزة.

في حين أكد أن النتائج ستعلن خلال الفترة التي حددها رئيس الوزراء.

صديق العريس: صاحب القاعة اختفى!

وكان مرتضى أسعد الشبكي صديق العريس ريفان، قد كشف أن “صاحب القاعة اختفى وكأن ما حدث في قاعته كان أمراً هيناً”.

كما أكد صديق العريس أن ما حصل ليلة الكارثة، لم يكن بسبب الألعاب النارية لوحدها.

وأشار إلى أن الألعاب النارية طالت جزءا من سقف القاعة. لكن قبلها كانت أجهزة التبريد تحترق دون أن ينتبه لها أحد.

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وأعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي السبت 30/9/2023، عن إلقاء القبض على متهمين بالتقصير وعدم توفير شروط السلامة، بما يتعلق بفاجعة حريق صالة أفراح الحمدانية في محافظة نينوى. وكان من بينهم 3 مستثمرين للقاعة.

وقال علاوي لوكالة الأنباء العراقية، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يشرف على التحقيق بحادث حريق الحمدانية.

وأكد أن العقوبات ستكون مشددة بحق المقصرين.