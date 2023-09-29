موعد مباراة ريال مدريد ضد جيرونا والتشكيلة المتوقعة في الدوري الإسباني

وطن- يلتقي فريق ريال مدريد ضد جيرونا في مواجهة قوية ومثيرة بين كلا الفريقين، السبت، في منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (مونتيليفي)، مباراة المنافسة على صدارة جولة ترتيب دوري الليغا بين ريال مدريد الوصيف ومنافسه جيرونا المتصدر حتى الآن.

موعد مباراة ريال مدريد ضد جيرونا

وستبدأ اللقاء بين ريال مدريد وجيرونا في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ومصر (القاهرة).

كما وستكون المباراة بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت عمان والإمارات، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا

وستبث مجريات أحداث اللقاء بين ريال مدريد وجيرونا، عبر شبكة قنوات (بين إن سبورت) الرياضية القطرية، الناقلة لمنافسات الدوري الإسباني الممتاز في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports Premium 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11547، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

معلق مباراة ريال مدريد ضد جيرونا

ومن المتوقع أن يعلق على المباراة بين كلا الفريقين، في قمة منافسات الجولة ال8 من الدوري الإسباني الممتاز، المعلق العماني خليل البلوشي.

تشكيلة ريال مدريد ضد جيرونا

وسيلعب المدرب الإيطالي أنشيلوتي المباراة وسط العديد من الغيابات لأبرز نجومه بسبب الإصابات، أمام منافسه جيرونا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

دفاع التشكيلة: فيرلاند ميندي، ناتشو، أوريلين تشواميني، داني كارفاخال (غارسيا).

خط الوسط: كامافينغا، توني كروس (لوكا مودريتش)، فالفيردي.

مركز الهجوم: خوسيلو، فينيسيوس جونيور، رودريغو.

ويتصدر جيرونا جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 19 نقطة، كما وآتى ريال مدريد في وصافة الترتيب بفارق نقطة وحيدة برصيد 18 نقطة لهذا الموسم.