فاجعة شمالي العراق.. ما سر علامة النصر أثناء حريق الحمدانية؟ (فيديو)

وطن – تتوالى الفيديوهات الواردة من محافظة نينوى التي وقعت فيها فاجعة الحريق المفاجئ أثناء حفل زفاف شمالي العراق، ومنها فيديو ترفع فيه علامة النصر أثناء حريق داخل قاعة أعراس الحمدانية التي جرت فيها الحادثة المروعة.

وأظهر المقطع المصور الذي شاركته حساب عبر منصات التواصل، شاباً يرفع إصبعي السبابة والوسطى وضم باقي الأصابع وعادة ما تستخدم في الحروب أو الدلالات ذات الطابع السياسي كإشارة إلى انتصار المظلوم ودحر الظالم.

لكن هذه المرة لا يعرف ما سر استخدام علامة النصر أثناء حريق داخل قاعة أعراس الحمدانية التي تصدرت محركات البحث وحديث الرواد والعراقيين والعرب خلال الأيام الماضية.

ما سر علامة النصر أثناء حريق الحمدانية؟

وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم وأثار تعليقات عديدة من الرواد، فمنهم من فسرها مقصودة للشماتة بضحايا الحريق وآخرون توقعوا أن يكون الشاب أصيب بصدمة نفسية وعقلية دفعته للتصرف بشكل مثير للجدل.

ورصدت (وطن) تعليقات عديدة وآراء متباينة خاصة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) مع فيديو شاب يرفع علامة النصر داخل قاعة أعراس الحمدانية.

وكتب عبد الوهاب القحطاني: “لا يفعل هذا إلا الجحش الشعبي (في إشارة إلى الحشد الشعبي في العراق المدعوم من إيران”.

وغردت غالية نصيف معلقة على الفيديو: “ممكن تكون عفوية (خبالات مراهقين أو نتيجة صدمة) وممكن تكون متعمدة والحريق بفعل فاعل والله أعلم”.

وأضافت المغردة حول فيديو رفع علامة النصر أثناء حريق الحمدانية: “على العموم نحن في بلد ضاع الحق فيه ولايوجد ناصر ويامكثر المظلومين والمتخاذلين!!”.

حقيقة فيديو علامة النصر في حريق نينوى

ووفق أبو ضاري الآراء التي تقول بأن الحريق مدبر وبفعل فاعل، فيما رأى حميد الكفائي أنه في مثل هذه الأجواء لا يمكن تفسير أي فعل “لأن الأفعال والأقوال غير منطقية” حسب تغريدته.

لكن آخر أوضح يدعى رامي العراقي ذكر في تغريدة له على منصة إكس أن الفيديو في منطقة ذي قار حين قام متظاهرون بإحراق مقرات الأحزاب ولاعلاقة للمقطع بما حصل في قاعة العرس.

ومنذ اندلاع الحريق الذي تسبب بفاجعة خلفت العديد من الضحايا وقصصاً موجعة من العرس الذي انقلب إلى مأساة وتوالت الصور والمقاطع التي لا يخلو بعضها من التزييف والتحريف.

ووفق الإحصائيات الرسمية خلف الحريق 94 قتيلاً و101 مصاباً بحروق واختناقات بحريق اندلع داخل قاعة كبيرة للمناسبات في الحمدانية بعد إشعال ألعاب نارية خلال الحفل أدت لاحتراق السقف وانهياره على الموجودين.

وعلى إثر الحادثة أوقفت السلطات 9 أشخاص مشتبهاً بتورطهم في الحادثة كإجراءات احترازي وصدرت مذكرات اعتقال بحق 4 من المالكين للقاعة.