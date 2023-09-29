فيديو صادم.. لحظة القضاء على تمساح التهم سيدة واحتفظ بنصف جسدها بين فكيه! (شاهد)

وطن- وثق مقطع فيديو صادم بثته وسئل إعلام أمريكية لحظة قتل تمساح ضخم يبلغ طوله أكثر من أربعة أمتار بعد التهامه سيدة في قناة لارجو في مقاطعة بينيلاس (فلوريدا) .

ووفقا لم نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية عن قناة “سبيكترم نيوز13″، اضطر عملاء لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية إلى القضاء على التمساح، الذي كان جذع السيدة المتوفية في فمه، لاستعادة رفات المرأة في منطقة 134 أفينيو نورث و121 ستريت نورث.

وقال أحد الشهود، ويدعى جاك ماركوس بولارد ، لقناة “سبكترم نيوز”: “أدركت أن التمساح لديه جسد في فمه، لذلك بدأت في التسجيل”.

الكشف عن اسم الضحية وعمرها

وحدد مكتب عمدة مقاطعة بينيلاس الضحية بأنها سابرينا بيكهام وتبلغ من العمر 41 عامًا .

يشار إلى أن فلوريدا هي واحدة من المناطق القليلة في العالم التي تعيش فيها التماسيح بشكل طبيعي بالقرب من التجمعات البشرية، حيث أن عدد الحيوانات الموجودة في المنطقة كبير لدرجة أنها في كثير من الأحيان تتفاعل مع البشر.