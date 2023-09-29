سيول اسطنبول.. أمطار غزيرة تغرق الشوارع وتحاصر المواطنين وتغمر السيارات (شاهد)

وطن- انتشرت لقطات مصورة، بثتها وسائل إعلام، تظهر آثارا مروعة لعاصفة رعدية قوية ضربت مدينة إسطنبول التركية، ما تسبب في سيول أغرقت طرقات بالمياه.

وأظهرت اللقطات المصورة، أمطارا غزيرة حوَّلت شوارع اسطنبول إلى برك مياه، وسط دعوات أطلقت لإخلاء المناطق المهددة بالفيضانات.

ومع صعوبات كبيرة في الحركة المرورية جراء غرق الشوارع، اضطر عدد من المواطنين، للنزول من سياراتهم وتحريكها دفعا بأيديهم في محاولة للنجاة بأنفسهم من هذا الحصار.

وتسببت السيول الكبيرة في إسطنبول، في جرف دراجة نارية مع صاحبها كما غمرت سيارات حسبما بينت لقطات مصورة.

كما انتشرت لقطات مصورة، توثق الفيضانات التي اجتاحت شوارع عدة مناطق بباشاك شهير، وايكيتلي بولاية اسطنبول، جراء تساقط كميات غزيرة من الأمطار.

وقالت تقارير إعلامية محلية، إن منطقة كوساداسي في مقاطعة أيدين الغربية، شهدت هطول أمطار غزيرة استمرت لمدة 10 دقائق، ما أدى إلى تحويل الطرق إلى بحيرات، وسط صعوبات كبيرة للسائقين.

في حين تأثرت الطرق في حي التركمان بشكل خاص وعلى طول الشريط الساحلي.

بدورها، بدأت الفرق التابعة للبلديات جهودها لمعالجة المياه المتراكمة بالطرقات، ومساعدة المواطنين الذين تعطلت حياتهم اليومية.

في الوقت نفسه، شهدت منطقة لابسيكي القريبة في مقاطعة تشاناكالي فيضانات أيضًا بسبب هطول الأمطار، وارتفع منسوب المياه في نهر كوجاباش بشكل ملحوظ، وحولت الأمطار الغزيرة الشوارع إلى ممرات مائية مؤقتة، مما أعاق حركة المركبات.

تحذيرات في رسائل نصية

في غضون ذلك، أصدرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” تحذيرات للمواطنين من خطورة العوامل المناخية، عبر رسائل نصية قصيرة إلى الهواتف المحمولة في المنطقة.

وحثّت السلطات التركية، المواطنين على توخي الحذر من الظروف الجوية السيئة، بما في ذلك الفيضانات المفاجئة والبرق والرياح القوية التي قد تصاحب هطول الأمطار الغزيرة.

ودعا حاكم إسطنبول داود غول، إلى إخلاء بعض الأماكن تحسبًا لارتفاع منسوب المياه، وذلك بعدما غمرت الأمطار العديد من أحياء المدينة، وأغرقت المركبات في الطرق.