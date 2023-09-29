سعد الصغير يستنجد بالشرطة بسبب طليقته برلنتي عامر.. ما فعلته به في الفندق لم يتوقعه!

وطن– تصاعدت الخلافات بين المطرب الشعبي المصري سعد الصغير، وطليقته الراقصة برلتني عامر، ووصلت الأمور إلى الشرطة من جديد.

وفي التفاصيل، فقد تقدم سعد الصغير ببلاغ للأجهزة الأمنية، ضد زوجته السابقة الراقصة برلنتي عامر ، متهما إياها بالتعدي عليه بالضرب المبرح داخل فندق شهير بالهرم.

آلة حادة

وذكرت صحيفة “القاهرة 24“، أن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا اليوم الجمعة من سعد الصغير، لتضرره من طليقته الراقصة برلنتي.

وأكد المطرب الشعبي أن زوجته السابقة تعدت عليه بالضرب بآلة حادة أمام الناس. ووسط أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الهرم. ما تسبب له في إصابات بالرأس.

وسبق أن تقدمت برلتني ببلاغ بتعرضها إلى تهديدات من قبل المطرب.

تهديدات متبادلة

وقالت برلنتي في تصريحات إعلامية: “سعد الصغير بيهددني وقاعدة في الشارع بسببه وبيقولي لو روحتي عملتي محضر هحبسك.. البلد فيها قانون طبعًا”.

وأضافت: “هو بيعمل حاجات غريبة.. مهكر تليفوني ببرنامج جايبه من دبي وموصله بالباسبور.. ومعايا كل الأوراق بتاعته كلها وكأني عدوته ده عايز يموتني”.

وأكدت برلنتي عامر أن سعد الصغير وجه لها تهديدات بالقتل.