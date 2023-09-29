خليل البلوشي يرفض الأموال السعودية ويعود لقطر من بوابة مباراة ريال مدريد

ركوة – بعد أنباء ترددت عن مفاوضات تجري بين المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي وسلسلة قنوات SSC‬ السعودية أعلن المذيع الأشهر عربياً أنه يعود لقطر من بوابة مباراة ريال مدريد أي مع سلسلة قنوات بي إن سبورتbeIN SPORT.

وجاء ذلك بعد إهانات تعرض لها بشكل غير مباشر من جراء زجه في منافسات سباق للجمال رغم خروجه ممتدحاً تلك الفعالية وتعليقه على المنافسة بحماس يشبه حماسه خلال مباريات كرة القدم.

ونشر البلوشي عبر صفحته في فيسبوك معلناً عودته إلى بي إن سبورت beIN SPORT وكتب في منشوره: “بسم الله قد عدنا لتعليق على مباريات الدوري الأسباني مرة آخري”.

خليل البلوشي يرفض السعودية ويعود لقطر

وأضاف المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي: “التعليق على قمّة صدارة الليغا بين ريال مدريد و جيرونا موعدنا عبر beIN SPORTS” مرفقاً صورة له ترويجية للمباراة وشعار بي إن سبورت القطرية.

ويعود البلوشي إلى قطر لكن هذه المرة إلى بي إن سبورت بعدما كان معلقاً لقنوات الكأس والدوري القطري ويمتاز بأسلوبه الجميل والحماسي الذي أكسبه شهرة واسعة بين الجمهور العربي.

وتعود قصة خليل البلوشي يرفض السعودية ويعود لقطر إلى بداية أيلول/سبتمبر 2023، حيث أطل بفعالية رياضية شعبية ضمن مهرجان ولي العهد للهجن في المملكة بفيديو آثار تعليقات وآراء متباينة.

احتفاء كبير بعودة البلوشي

وعن عودته لقطر احتفى العديد من رواد ومتابعي منصات التواصل بمشاركة المعلق العماني الشهير في التعليق على سلسلة قنوات بي إن سبورت.

🚨 رسمياً / خليل البلوشي مُعلقاً على مباراة ريال مدريد و جيرونا غدا

أول مباراة بعد عودته الى beIN اشتقنا له .. تعليقه الايقوني على هدف رودريغو ضد تشيلسي ❤️ pic.twitter.com/yNfTVLtZF4 — محمود (@MH_1902) September 29, 2023

ومن هؤلاء محمود الذي شارك تعليقه على إحدى مباريات ريال مدريد وهدف رودريغو ضد تشيلسي وكتب في تغريدته عبر منصة إكس (تويتر سابقاً): “اشتقنا له”.

وأعاد متابعون آخرون تعليق وصف بالخرافي للبلوشي خلال مباراة قديمة وفيها ذكر خليل: “”إنهض يا مودريتش ، قُم يا مودريتش ، احملهم على أكتافك يا مودريتش ، سدد يا مودريتش س، سدد يا مودرررييتششش ، لا لا لا لا لا”.

التعليق ذا بعد تاريخي https://t.co/KV3AupKfzE — سعودّ | VALVERDE 15 🇪🇸 (@SaudValverde) September 29, 2023

وقال سعود معلقاً على الفيديو في أبريل/نيسان 2022 الماضي وأعيدت مشاركته تغريدته مؤخراً: “تخيلوا معاي لو هذه التسديدة دخلت هدف ومع حرارة الجماهير وجنون الجماهير وجنون المعلق ومع ضروف المباراة تخيلوا تلك التسديدة سكنت الشباك ، لكان هدف الموسم”.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا

يذكر أن مباراة ريال مدريد وجيرونا ستقام غداً السبت 30 أيلول/سبتمبر في الساعة 19،30 مساء على ملعب استاد بلدية دي مونتيليفي حسبما نقله موقع بي إن سبورت القطري.