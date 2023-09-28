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    حياتنا

    هبة نور بحمالة صدر في ملهى ليلي .. استنسخت إطلالة فتاة الليل التي أغضبتها!

    ارتدت الفنانة السورية بنطال جلد، مع حمالة صدر سوداء، عليها توب شبك فضي، وجاكيت أسود
    رفيف عبداللهبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    صورة هبة نور بحمالة صدر في ملهى ليلي
    هبة نور

    وطن – شاركت الفنانة السورية هبة نور، الأوقات الممتعة التي قضتها مع صديقتها في سهرة صاخبة، مرتدية ملابس تشبه أزياء فتيات الليل، حيث ظهرت بحمالة صدر.

    ونشرت هبة نور مقاطع عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“، وهي تقف مع صديقتها في ملهى ليلي.

    هبة نور وصديقتها في ملهى ليلي
    هبة نور وصديقتها في ملهى ليلي

    هبة نور بحمالة صدر في ملهى ليلي!

    وكانت ترتدي هبة بنطال جلد، مع حمالة صدر سوداء، عليها توب شبك فضي، وجاكيت أسود.

    كما اعتمدت الفنانة السورية مكياجاً صاخباً يناسب إطلالتها الجريئة.

    المفارقة أن ملابس هبة نور تشبه الصورة التي تم فبركتها لها وأثارت غضبها، لدرجة أنها توعدت بمحاسبة الفاعلين.

    صورة مزيفة لهبة نور 

    وكانت صفحة “نكت سورية” الشهيرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، قد نشرت صورة مسيئة وبذيئة زعمت أنها للفنانة هبة نور.

    صورة مزيفة للفنانة هبة نور
    صورة مزيفة للفنانة هبة نور

    وظهرت هبة نور في الصورة بمظهر جريء جداً، ارتدت فيه “ميني جيب” قصيراً جداً. و”نصف بطن” قصيراً بشكل كبير مفتوحاً من المنتصف كشف ثدييها بطريقة فجة.

    وعلقت الصفحة على الصورة المزعومة بالقول: “الممثلة السورية هبة نور من احد النوادي الليلية في لبنان“.

    ما هو الهدف؟

    وقالت الفنانة السورية في تصريحات على “انستغرام”: “للأسف بعض مستخدمي السوشيال ميديا فاضيين لدرجة انو يركبو صور مزيفة بشكل وقح ومسيء ويقولو الفنانة كذا والفنانة كذا”.

    هبة نور تتوعد مفبركي الصورة المزيفة لها بالمحاسبة
    هبة نور تتوعد مفبركي الصورة المزيفة لها بالمحاسبة

    وتساءلت هبة نور: “شو الهدف..قديش فاضيين لدرجة ما عندكم شي يشغلكم ويخليكم تتطورو لا على الصعيد الأخلاقي ولا حتى على الصعيد الشخصي”.

    وأضافت موجّهةً حديثها لكل من يقوم بتركيب مثل هذه الصور بالقول: “بينزعل عليكم صرحة بس نحنا صرنا بـ2023، بظن الجمهور قادر يميز بين الصورة الحقيقية والمركبة”.

    من أحدث إطلالات هبة نور
    من أحدث إطلالات هبة نور

    كما اختتمت قائلة: “أكيد رح يتم محاسبة هاي الصفحات خلال الساعت القادمة بإذن الله”.

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