فتوى جديدة من عالم السلطان “أحمد كريمة” حول الانتخابات الرئاسية المصرية 2023

وطن – أفتى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أحمد كريمة الذي يوصف بعالم السلطان، بتحريم الامتناع عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية قائلاً إنها “شهادة شرعية”.

ووصف أحمد كريمة دعوات الامتناع عن إدلاء الأصوات بتلك الانتخابات المقررة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2023 بأنها “عمليات تحريضية لا تصدر إلا عن منافقين وعملاء وخونة”.

فتوى جديدة من أحمد كريمة حول الانتخابات الرئاسية المصرية 2023

وخلال مداخلة هاتفية لفضائية “الحدث اليوم” مساء الأربعاء أضاف أحمد كريمة ممتدحاً السيسي كعادته دون خجل: “ولي الأمر – حفظه الله – دعا المجتمع إلى الإدلاء بأصواتهم. فتجب طاعته ومن يفوضه من الجهات المسؤولة”.

وفي فتوى جديدة من أحمد كريمة: “الإدلاء بالصوت واجب يحاسب عليه الإنسان فإن أداه-أياً كان نوع الأداء – فقد قام بأداء الشهادة. مستشهداً بقوله تعالى” وأقيموا الشهادة لله”.

وحسبما ذكر العالم المثير للجدل: “يحرم الإمتناع عن الإدلاء بالصوت في العملية الإنتخابية لأنها شهادة شرعية”.

كما لفت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر على أهمية عدم التفات المواطنين إلى الدعوات المحرضة على عدم المشاركة في الانتخابات؛ لأنها صادرة –حسب قوله- من المنافقين وأعداء الوطن؛ الذين لا يريدون لمصر الاستقرار أو الأمن أو الأمان.

الانتخابات الرئاسية المصرية 2023

واستطرد كريمة حول الانتخابات الرئاسية المصرية: “الشعب المصري صانع الحضارات. ويعلم أن أمن البلاد والعباد من الاستحقاق الرئاسي. لذلك عليه ألا يلتفت لهؤلاء، وعلى المواطنين ألا يلقوا بالا لتلك الدعوات”.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قد دعت يوم الاثنين الماضي، الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024. معلنة عن الجدول الزمنى لمواعيد إجرائها.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية في 10 و 11 و12 كانون الأول/ديسمبر.

وبحسب الدستور المصري تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل 120 يوما على الأقل من انتهاء مدة الرئاسة. ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية المدة بثلاثين يوماً.

في حين من المقرر أن تنتهي الفترة الرئاسية الحالية للسيسي في يوم 1 أبريل/نيسان من عام 2024. حيث بدأت ولايته الثانية في يوم 2 أبريل/نيسان من عام 2018.