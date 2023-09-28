رونالدو يحرج حارس أمن سعودي أراد التقاط صورة معه. شاهد ماذا قاله له؟!

وطن- رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 38 عاماً، لاعب نادي النصر السعودي، التقاط صورة سيلفي مع حارس أمن سعودي، بسبب منصة “سناب شات” التي مانع اللاعب التصوير عبرها.

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للبرتغالي رونالدو أثناء توجه اللاعب نحو سيارته من أجل التحرك، وكان في اعتراضه حارس أمن كان يريد التقاط صورة سيلفي معه، وهو ما رفضه اللاعب.

رفض رونالدو التصوير مع حارس أمن سعودي

وقال رونالدو الذي لم يمانع في بداية الأمر التصوير مع حارس الأمن السعودي، ” لا لا.. هذا سناب شات”. ليتراجع الأخير ويركب اللاعب سيارته ويتحرك من المكان في المملكة العربية السعودية (الرياض).

ويتصدر نجم النصر السعودي (العالمي) كريستيانو رونالدو، جدول ترتيب هدافين الدوري السعودي روشن الممتاز برصيد 9 أهداف، كما وبفارق 3 أهداف عن أقرب المنافسين له على الصدارة وهم زميله السنغالي ساديو ماني وثنائي الهلال سالم الدوسري ومالكوم.

كما وينتهي عقد صاروخ ماديرا رونالدو مع نادي النصر السعودي في صيف عام 2025، بعد قدومه إلى الفريق في الميركاتو الشتوي الماضي بصفقة قياسية قدرت ب200 مليون يورو، عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي.

مباراة النصر ضد الطائي في الدوري السعودي

ويستعد الدون رونالدو للمشاركة مع فريقه في المباراة أمام الطائي، الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي روشن على ملعب ( الأمير بن عبد العزيز بن مساعد).

كما وخاض فريق النصر 7 مباريات في منافسات الدوري السعودي الممتاز، استطاع من خلالها العالمي من تحقيق 5 انتصارات وتلقي الخسارة في مباراتين مع بداية الموسم الجاري.

ويحتل فريق النصر المركز الخامس من ترتيب الدوري السعودي روشن برصيد 15 نقطة، كما وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد حامل اللقب المتصدر برصيد 18 نقطة حتى الآن.