حريق العراق من زاوية كاميرا القاعة.. هذا أول من اشتعلت النار في رأسه! (فيديو)

وطن– نشرت وسائل إعلام عراقية، فيديو يوثق اللحظة الأولى لحريق العراق، والذي اندلع في قاعة أفراح في الحمدانية، وتسبب بمقتل قرابة 100 شخص إضافة إلى إصابة المئات.

ويظهر بالفيديو الذي تم التقاطه من زاوية أخرى بواسطة كاميرات القاعة، لحظة أداء العروسان لرقصة رومانسية. قبل أن يتفاجأ بالسقف يمطر ناراً فوقهما.

مصور أول الضحايا

كما يظهر أحد المصورين وقد سقطت كتلة لهب فوق رأسه، وهو يركض ويحاول إزالتها بشكل هستيري، قبل أن تتسع الكارثة لتشمل الحاضرين.

وتشير المعلومات الأولية وفقاً للدفاع المدني ، أن سبب حريق العراق هو “استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف.

وذكر الدفاع المدني أن الألعاب النارية أدت إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر” ثمّ انتشر “الحريق بسرعة كبيرة”.

ألواح الإيكوبوند

وأضاف الدفاع المدني في بيان له أنّ القاعة “مغلّفة بألواح الإيكوبوند” وهي مادّة للبناء مكوّنة من الألمنيوم والبلاستيك و”سريعة الاشتعال”.

وأوضح أنّ استخدام هذه الألواح في البناء “مخالف لتعليمات السلامة” المنصوص عليها قانوناً.

انهيار وبكاء "العريس" في التشييع الرسمي لضحايا فاجعة الحمدانية تابعونا عبر التردد | نايل سات 10971-أفقي pic.twitter.com/31ZbfDRRbo — قناة الاولى العراقية (@AlawlaTv) September 27, 2023

وفتحت الحكومة العراقية تحقيقا في ملابسات الفاجعة.

حداد 3 أيام وتحقيق عاجل

كما أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني الحِداد العام في عموم البلاد، لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الحريق.

كما وصف الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ما حدث في الحمدانية بالفاجعة المؤلمة، مشددا على ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث.