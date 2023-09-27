الرقصة الأخيرة ومشاهد قبل فاجعة حريق قاعة أفراح الحمدانية في العراق (فيديو)

وطن – بثّ ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مشاهد مصوّرة توثق لحظات ما قبل كارثة حريق قاعة أفراح الحمدانية في منطقة سهل نينوى بالعراق، والذي تسبب بمقتل مئة شخص على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح. وفق آخر إعلان صادر عن السلطات العراقية الرسميّة

وتبيّن اللقطات المتداولة، لحظة اشتعال القاعة من أعلى وتساقط اللهب على الحضور، بسبب الألعاب النارية المثبتة على الأرض والتي يبدو أنّها وصلت السقف، ثم انتشر الحريق بسرعة كبيرة.

سبب حريق قاعة أفراح الحمدانية

تشير التحقيقات الأولية إلى أن سبب الحريق في الـقاعة، عدم الالتزام بمعايير البناء الصحيحة في القاعة، حيث بنيت من مواد مصنوعة من الإسفنج وسريعة الاشتعال.

مشهد آخر، أظهر لحظات مفزعة، حينما بدأت النار تتساقط على الحضور والعروسين من سقف القاعة، فيما تحولت ليلة العمر إلى مأتم مأساوي.

مشهد مروّع وسط صراخ المعازيم.. لحظة اندلاع الحريق في حفل زفاف #الحمدانية بمحافظة #نينوى العراقية الذي راح ضحيته أكثر من 100 قتيل و150 مصاباً#العراق#الحدث pic.twitter.com/yHmQ1tpHoD — ا لـحـدث (@AlHadath) September 27, 2023

حداد وتحقيق في سبب حريق نينوى

وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الحداد 3 أيام، في جميع أنحاء العراق بعد الفاجعة. وفق وكالة الأنباء العراقية

بينما دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، إلى فتح تحقيق في سبب حريق نينوى.

لقي ما لا يقل عن 100 شخص حتفهم وأصيب أكثر من 150 في حريق بحفل زفاف في قضاء #الحمدانية بمحافظة #نينوى، فيما توقعت مصادر محلية ارتفاع عدد الوفيات. وتشير المعلومات الأولية إلى استخدام الألعاب النارية ما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة ثم انتشر الحريق بسرعة كبيرة.#العراق 🇮🇶 pic.twitter.com/0zfqzGryDW — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) September 27, 2023

وأكد وزير الصحة العراقي لقناة الجزيرة تشكيل خلية أزمة تعمل على مدار الساعة بشأن الحريق في الحمدانية.

كما وجه ديوان الوقف السني، بإلغاء جميع احتفالات المولد النبوي الشريف حداداً على أرواح ضحايا الحمدانية.وفق وكالة الأنباء العراقية