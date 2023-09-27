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    الرقصة الأخيرة ومشاهد قبل فاجعة حريق قاعة أفراح الحمدانية في العراق (فيديو)

    أعلن رئيس الوزراء العراقي الحداد 3 أيام في جميع أنحاء العراق وفتح تحقيق لمعرفة سبب الفاجعة
    أنس السالمبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق

    وطن – بثّ ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مشاهد مصوّرة توثق لحظات ما قبل كارثة حريق قاعة أفراح الحمدانية في منطقة سهل نينوى بالعراق، والذي تسبب بمقتل مئة شخص على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح. وفق آخر إعلان صادر عن السلطات العراقية الرسميّة

    وتبيّن اللقطات المتداولة، لحظة اشتعال القاعة من أعلى وتساقط اللهب على الحضور، بسبب الألعاب النارية المثبتة على الأرض والتي يبدو أنّها وصلت السقف، ثم انتشر الحريق بسرعة كبيرة.

    سبب حريق قاعة أفراح الحمدانية 

    تشير التحقيقات الأولية إلى أن سبب الحريق في الـقاعة، عدم الالتزام بمعايير البناء الصحيحة في القاعة، حيث بنيت من مواد مصنوعة من الإسفنج وسريعة الاشتعال.

    مشهد آخر، أظهر لحظات مفزعة، حينما بدأت النار تتساقط على الحضور والعروسين من سقف القاعة، فيما تحولت ليلة العمر إلى مأتم مأساوي.

    حداد وتحقيق في سبب حريق نينوى

    وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الحداد 3 أيام، في جميع أنحاء العراق بعد الفاجعة. وفق وكالة الأنباء العراقية

    بينما دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، إلى فتح تحقيق في سبب حريق نينوى.

    وأكد وزير الصحة العراقي لقناة الجزيرة تشكيل خلية أزمة تعمل على مدار الساعة بشأن الحريق في الحمدانية.

    كما وجه ديوان الوقف السني، بإلغاء جميع احتفالات المولد النبوي الشريف حداداً على أرواح ضحايا الحمدانية.وفق وكالة الأنباء العراقية

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