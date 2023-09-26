قرار لجنة الحكام المصرية بعد فضيحة أمين عمر في مباراة الزمالك والمقاولون

وطن- حسمت لجنة الحكام المصرية برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا ، موقفها من الحكم أمين عمر الذي أثار جدلا واسعا في مصر عقب إدارته لمباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري، وما تخللها من أخطاء تحكيمية.

وقالت تقارير إعلامية، إن لجنة الحكام المصرية قررت إبعاد الحكم الدولي أمين عمر عن إدارة مباريات الزمالك خلال الفترة المقبلة، كما قررت استدعاءه للتحقيق بمقر الجبلاية، لمناقشته في بعض قراراته التحكيمية الخاصة بمباراة الزمالك والمقاولون العرب التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

الزمالك يشكو أمين عمر

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ضد أمين عمر حكم مباراة المقاولون، بسبب عدم احتسابه ضربة جزاء لصالح النادي الأبيض.

قال الزمالك في بيان له، إنه يطالب باستبعاد الحكم أمين عمر من إدارة مبارياته مستقبلا، لأنه ينتمي لأحد الفرق المنافسة.

وشهدت المباراة واقعة غير مألوفة، حيث سُمع صوت الحكم أمين عمر وهو يتحدث مع حكم تقنية الفار محمد عادل، حول لقطة مثيرة طالب فيها الزمالك باحتساب ضربة الجزاء.

اللافت أن حكم المباراة سمع صوته وهو يقول إن الكرة المشتبه بأنها ضربة جزاء، لمست يد لاعب المقاولون العرب لكن ثلاثة أرباع حجم الكرة كانت خارج المنطقة، وربع حجمها كان على خط منطقة الجزاء.

وأثار هذا الأمر جدلا كبيرا، لا سيما أن ما قاله الحكم أظهر أنه لا يعرف قوانين كرة القدم، باعتبار أن خط الـ18 يعتبر جزءا من منطقة الجزاء، وأن وجود أي جزء من الكرة على الخط يعني أنها جزء من المنطقة، إلا أن الحكم أمين عمر قال إنه غير مقتنع بأن الكرة ضربة جزاء.

جهاد جريشة يهاجم أمين عمر

وقال جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، إن أمين عمر حكم لقاء الزمالك والمقاولون العرب، تجاهل احتساب ركلة جزاء صحيحة 100% لصالح الفريق الأبيض من لمسة يد لمدافع المقاولون.

وأضاف في تصريحات متلفزة، أن قرار إذاعة المحادثة بين أمين عمر وغرفة الفار خطأ كبير، ولابد أن يتدارك الحكام الأمر مستقبلا وأن يعرفوا أن أي كلمة سوف تكون محسوبة.



وتابع: “هناك بعض الألفاظ التي تحدث بها أمين عمر كانت خاطئة مثل ثلاث أرباع الكرة والربع، وركلة الجزاء صحيحة لنادي الزمالك، ولا يليق بأن يتم إذاعة المحادثة مطلقًا”.