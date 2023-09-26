طرد امرأة عربية من الأقصى بسبب “يهودا غليك” .. ما القصة؟ (فيديو)

وطن- طرد فلسطينيون امرأة عربية من المسجد الأقصى في القدس المحتلة بعد نشر الحاخام الإسرائيلي المتطرف والعضو السابق لكنيست الكيان المحتل “يهودا غليك” صورة معها أثناء اقتحام المستوطنين للمسجد.

وكان “غليك” قد نشر على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تروّج للتعايش مع المحتلين وبجانبه سيدة عربية.

وعلق الحاخام عليها: “مسيحي ومسلم ويهودي، اتحدوا اليوم للصلاة إلى الله الواحد الأحد، من أجل السلام بين جميع الشعوب”.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يوثق طرد السيدة التي بدت من لهجتها أنها من إحدى بلدان المغرب العربي”.

وطردت السيدة من أحد أروقة المسجد الأقصى وهناك يسمع صوت أحد الأشخاص في الفيديو الذي رصدته “وطن” وهو يقول لها “اطلعي برا لو سمحتي انتي بتمشي مع اليهود ومع يهودا غليك”.

واستدارت السيدة وحاولت تبرير موقفها زاعمة أنها لم تمشي مع غليك وتابعت “أحكيلك ما عندي أنا طالعة”.

وبحسب ناشطين فلسطينيين فإن الصورة التقطت عندما كانت شرطة الاحتلال تقيد حركة الفلسطينيين إلى الأقصى مع بداية يوم الغفران.

وفي الوقت الذي عمل فيه الاحتلال على تفريغ الأقصى من المصلين والمسلمين وفرض إغلاقًا مشددًا على حركة المقدسيين في القدس والبلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصىوفق ما نقله موقع ” القسطل” الفلسطيني.

وكشف الموقع أن فلسطينيين قاموا فيما بعد بطرد السيدة العربية من المسجد الأقصى غضبًا على الصورة التي انتشرت رفقة “غليك”.

وكشفت صفحة باسم “قساميون” على موقع “إكس”-تويتر سابقاً أن هذه السيدة مغربية الجنسية جاءت لزيارة بيت المقدس وخلال دخولها الاقصي أوقفها الصهيوني المتطرف يهودا غلبك حيث استغل عدم معرفتها به، والتقط صورة معها دون علمها وقام بنشرها واستغلالها بهدف التطبيع”.

وأفاد شهود عيان أنها دخلت من باب المغاربة مع الوفود السياحية بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال، وأضافوا بأن هذه السيدة متواجدة في القدس منذ مدة ليست بالقصيرة، وشهدت الاقتحامات.

اقتحام المسجد الأقصى

وكان أكثر من 200 مستوطن، اقتحموا اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2023، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقل موقع “قدس” الفلسطيني عن مصادر مقدسية قولها أن 216 مستوطنًا اقتحموا باحات الأقصى خلال فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية، وأدوا طقوسًا تلمودية وجولات استفزازية.

وتقدم اقتحامات المستوطنين للأقصى عضو الكنيست السابق المتطرف “يهودا غليك“، حيث قدم شروحات زائفة عن الهيكل المزعوم، ونفخ مستوطنون في البوق وأدوا طقوسًا تلمودية عند أحد أبواب المسجد الأقصى.