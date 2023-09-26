جورجينا بفستان أحمر ناري مثير بدون حمالة صدر برفقة رونالدو في جلسة رومانسية (شاهد)

وطن- انضمت جورجينا رودريغيز إلى نادي عدم ارتداء حمالة الصدر حيث ارتدت فستانًا أحمر كورسيه مثير.

وارتدت شريكة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو هذا الفستان لتكون مناسبة لتسريحة شعرها الجديدة.

رسلان نوريف

جورجينا، البالغة من العمر 29 عاماً، جعلت خصلات شعرها جديلة طويلة وصلت إلى طول ظهرها.

لقد قامت جورجينا رودريغيز بتصفيف شعرها على يد المصمم رسلان نوريف في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية.

وشارك نوريف صورتان لجورجينا وهي تعرض شعرها الجديد بينما كانت تقف بجوار المرآة بملابسها الحمراء.

عشاء رومانسي

بينما استغلت جورجينا هذه الإثارة لعشاء رومانسي مع رونالدو، عبارة عن شرائح السالمون مع المشروبات الكحولية.

أحب المعجبون اللقطات عندما توافدوا على قسم التعليقات.

قال أحد المعجبين: “عمل جميل”.

وعلق الثاني: “واو”.

وكتب ثالث: “خلاق”.

وقال رابع: ما أجملها!

وقال خامس: “مهووس.”

بينما أضاف آخر: “كل الجمال “.

ليست أول مرة

وهذا ليس أول ظهور لجورجينا بدون حمالة صدر، حيث ذهبت بدونها حين ارتدت فستانًا أحمر مذهلاً في مهرجان البندقية السينمائي.

وفي الوقت نفسه، قامت جورجينا مؤخراً بعرض صدرها على متن طائرة خاصة.

كما أنها تتباهى بجسدها بالبكيني أثناء ذهابها للسباحة في العطلة الصيفية.

وقد أظهرت النجمة أيضًا مؤخرتها الخوخية وهي ترتدي ملابس ضيقة للجلد لممارسة التمارين الرياضية.