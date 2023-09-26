“حان الوقت لهذا الإعلان”.. أكاديمي مصري يتحدى السيسي في انتخابات الرئاسة المصرية

وطن – خرج المحامي والأكاديمي المصري في جامعة القاهرة حسن نافعة بدعوة علنية يتحدى بها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة القادمة من خلال تغريدة نشرها عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً).

وقال نافعة في تغريدة له مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2023: “أعتقد أن الوقت قد حان لاعلان تأييدي التام لأحمد الطنطاوي و لمناشدة شباب مصر الذي حلم يوما بالتغيير وبدولة مدنية ديمقراطية يحكمها القانون”.

ودعا الأكاديمي المصري الشعب إلى “أن يلتف حول الطنطاوي ويساند حملته الانتخابية بكل ما يستطيع”.

أكاديمي مصري يتحدى السيسي

ولقيت دعوة نافعة آراء متباينة في منصة “إكس” (تويتر سابقاً) بين من رأى دعوته غير مناسبة ومن تساءل عن وضع الأكاديمي فيما إن كان حراً طليقاً أو اعتقلته السلطات المصرية وبالتالي إشارة إلى اختراق حسابه.

ومن هؤلاء كتب أحمد إبراهيم عبدالرحمن: “حلوة منك يا دكتور بس تعتقد أنهم هيسيبوه أصلاً يجمع توكيلات ويعيش دور المرشح”.

وكتب كرم الحبشي في تغريدة: “لك مطلق الحرية فى إعتقادك: إنما دعك من شباب مصر يستطيع أن يقرر مصيره ويحدد اختياره ..وهل من مبادئ الديمقراطية أن تفرض وجهة نظرك !؟”.

وأضاف المغرد متحدثاً عن مصر “بشكل مناقض للواقع متناسياً اعتقال الآلاف لمجرد التعبير عن آرائهم”: “حرية الإختيار والمصير مكفولة للجميع ولك أن تثق تماما إنه لايوجد أي إنسان هيمسك إيد حد أمام الصندوق أنت ومصر ..هي الإختيار والمصير”.

وكان طنطاوي قد طالب ضمن بيان رسمي الإفراج الفوري عن معتقلي رأي وكل مواطن مصري يتم عقابة للتعبير عن رأيه أو ممارسة حقوقه السياسية.

وأكد المرشح الرئاسي المحتمل أنه و 16 ألف عضو من حملته مصرون على استكمال المعركة الانتخابية حتى النهاية بما يؤشر لعدم إمكانية التراجع حتى مع إحكام القبضة الأمنية.

شخصيات تدعم أحمد الطنطاوي

وكانت شخصيات أخرى قد أعلنت دعمها لخوض الطنطاوي السباق الانتخابي بالتنافس مع عبدالفتاح السيسي منهم الباحث والمؤرخ الدكتور خالد فهمي.

وقال فهمي في تدوينة “كلام أحمد الطنطاوي جديد ومهم، أول مرة نسمع سياسي مصري من وقت تأسيس الجمهورية مقتنع بجد بقيم الديمقراطية والمكاشفة والمحاسبة”.

وتابع: “تركيزه على الدستور والقانون مبهر. رؤيته لمنصب الرئيس كمنصب تنفيذي مش قائد ملهم أو صاحب موقف أيدلوجي رؤية جديدة. قررت أديله صوتي”.

أقرب لظاهرة باراك أوباما!

وكتب أستاذ العلوم السياسية، مأمون فندي عن المرشح المحتمل لمنافسة السيسي:”كتبت من قبل أن أحمد طنطاوي هو أقرب إلى ظاهرة باراك أوباما في نسخته المصرية، ورغم اختلاف النظامين (مصر وأمريكا من حيث الحرية والمؤسساتية) إلا أن طنطاوي شاب يحمل حلما وأملا ويسعى للتغيير بالطرق المشروعة (المنافسة الانتخابية)”.

وأضاف فندي: “إنه منظم في حديثه وأفكاره مما يعكس عقلا مرتبا، فوق كل هذا لديه رؤية، ولكن للأسف نتيجة لنرجسية الكثرة ممن ينصبون أنفسهم رموزًا للمعارضة لا تجد كثيرين منهم يؤيدون طنطاوي علنًا”.

واستكمل مأمون حول دعوة حسن نافعة: “أحمد الطنطاوي جدير بالدعم والتأييد إن كنا بالفعل نريد، ولو من باب أضعف الإيمان، توسيع دائرة الحوار الجاد عن مستقبل وطن يبدو أنه يتسرب من بين أيدينا كرمال صحارينا”.

وكان المرشح الرئاسي المحتمل في مصر، أحمد طنطاوي قد أعلن انضمام الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في العالم، إلى حملته الانتخابية ضمن كوكبة من الرموز الوطنية تحدى فيها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.

الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المصرية

وحول الجدول الزمني لانتخابات مصر الرئاسية تفتح طلبات الترشح يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وسيكون آخر موعد لسحب طلب الترشح في 8 أكتوبر/تشرين الأول.

وبالنسبة لتوقيت إعلان قائمة المرشحين وبدء الحملة يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول ضمن الجدول الزمني لانتخابات مصر الرئاسية.

وحددت هيئة الانتخابات المصرية تاريخ 15 من نوفمبر/تشرين الثاني كآخر موعد لتنازل المرشحين عن ترشحهم للاستحقاق.

أما موعد الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية في مصر يوم ٢٩ نوفمبر/تشرين الثاني.

وتتوقف الحملات الانتخابية بالداخل 8 ديسمبر/كانون الأول وفق الجدول الزمني لانتخابات مصر الرئاسية.

وحددت الهيئة ثلاثة أيام لاقتراع المصريين بالخارج أيام 1 و 2 و3 ديمسبر/كانون الأول.

ويبدأ التصويت على الانتخابات المصرية الرئاسية خارج مصر من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتنتهي الفترة الرئاسة لعبد الفتاح السيسي مطلع أبريل/نيسان المقبل حسبما أوضحته الهيئة على لسان مسؤولها.