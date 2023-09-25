ياسمين صبري تعلم عمرو أديب على الهواء كيف يكون مثل الحصان (فيديو)

وطن– أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري، الجدل بتصريحاتها في لقاءها المثير مع الإعلامي عمرو أديب.

وانتقدت ياسمين صبري أثناء استضافتها في برنامج “الحكاية“، مع عمرو أديب، نجمة الواقع الأمريكية كيم كارداشيان.

نموذج سيء

وقالت ياسمين: “كيم كارداشيان لا تعمل بالفن ولكن هي سيدة أعمال فقط.. ونجحت في استخدام أزماتها الشخصية في أعمالها التجارية”.

وتابعت ياسمين صبري: “كيم كارداشيان مليونيرة وتتمتع بالجمال.. ولكنها تستخدم جمالها في أمور غير مشرفة للسمعة ولا أشجع الناس على طريقتها في جمع الأموال لأنها نموذج سيئ”.

وأردفت: “هناك طرق أخرى مشرفة في جمال المال والعمل.. الإنسان ليس جمالا فقط ولكن شخصية وأسلوب حياة وسمعة ومظهر مشرف لنفسه ولمن حوله”.

لا رابط أو شبه

وحول مقارنتها بنجمة الواقع الأمريكية، علقت ياسمين: “مفيش أي رابط أو شبه بيننا.. خاصة أنها لا تعمل بالفن، وإحنا مشكلتنا في عالمنا العربي إننا شايفين نفسنا رقم 2 مش 1.. شايفين نفسنا مستوى تاني مش أول.. إحنا أحسن من أي حد ولازم نحب نفسنا ونشوف الحاجات الحلوة اللي فينا عندنا مميزات كتير أحسن من برة”.

أما حول مقارنتها بصديقة كريستيانو رونالدو، جورجينا، ردت ياسمين:” وجه الشبه ممكن يكون في لون البشرة والروح.. بس مفيش أي رابط بينا”.

وتابعت: “مش عايزين الناس يحطونا في قالب التقليد.. ويتم التقليل من النماذج العربية الناجحة.. ووضعنا في مقارنة طول الوقت مع النجمات العالميات مفيش سبب لكده”.

أتعب بدون رياضة

وحول سر لياقتها، أجابت ياسمين: “بلعب رياضة من وأنا عندي 4 سنين.. وجدتي وديتني ألعب سباحة، وكنت بعوم بشكل احترافي”.

وكشفت ياسمين صبري أنها خاضت بطولات باسم مصر.. واردفت: “لما سِبت السباحة وعمري 18 سنة كملت رياضة.. مقدرش أوقف رياضة لإني لو وقفت رياضة جسمي يوجعني”.

ووجهت الفنانة المصرية نصيحة للنساء قائلة: “العبي الحديد.. بيعمل تقسيم للجسم وبيخلي الست شبه الحصان وده نوع جمال أنا بحبه.. بحب الست اللي ممشوقة”.

حركة فتح الحوض

وأضافت: “حركة فتحة الحوض إتعلمتها على كبر لما كنت في كوريا بزور مصنع العدسات.. ومكنتش عارفة أنام بسبب فارق التوقيت فقلت هاروح الجيم الساعة 5 الصبح.. ملقتش ولا ماكينة فاضية”.

وتابعت: “لقيت شاشة كبيرة جدا فيها ست بتلعب يوجا بتعمل حركات المرونة الجسدية يوجا.. أنا مرنة عقليا وجسديا والواحد لما بيبقى مرن مبيتكسرش لا عقليا ولا جسديا”.

واستطردت: “بلعب رياضة ساعة ونصف و70 دقيقة يوجا.. وأنا بستمتع بالرياضة وبعملها بمزاج زي القراءة مش متعذبة.. اليوجا حلوة لتنظيم النفس وميبقاش فيه هرمون التوتر”.

وطلب عمرو أديب من ياسمين صبري، أن تعلمه اليوغا.

ثروة ياسمين صبري

وتحدثت ياسمين عن ثروتها قائلة إن لا أحد يعلم كم تملك من أموال في البنك.

وتابعت: “الطائرات الخاصة اللي بركبها دي عقود شغل.. والطائرات مبتعملش إنسان، الإنسان هو اللى بيعملها ودي ممكن تتحط على التوك توك”.

وأردفت “أنا بنت مصرية مسلمة عربية، أمثل بنات كتير أوي مصريات وعرب ومسلمات.. الجمال مبقاش ميزة لإنه بيتعمل في أي مطبعة تجميل.. إنما القصة في الشخصية.. أنا شخصية قبل ما أكون جميلة”.

لا للتجميل

وأكدت ياسمين أنها لم تعبث بشكلها: “أنا عمري ما بلعب في شكلي ولا وشي ولا بصبغ شعري.. لما عملت مرة حاجة في وشي بوظت نفسي ورحت شايلاها.. أنا من الناس اللي لو غيرت حاجة في نفسي ببقى أوحش”.

وأغرب ما قالته ياسمين لعمرو: “أي راجل هيحبني إلا لو شيطان”.

وفسرت قائلة: “أنا بقول إني أتحب مش عشان الشكل الخارجي.. لكن أنا في الحقيقة بسيطة وهادية وبنت بلد، عمرك ما تشوفني في أفتر بارتي.. أنا شخصية محافظة وافتخر والميزة دي بقيت نادرة”.