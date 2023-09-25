لحظات مرعبة .. مقتل رجل أعمال بقرون ثور غاضب! (فيديو)

وطن- قتل ثور، أب لطفلين، في مهرجان إسباني أمام المتفرجين المذعورين.

ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، توفي الرئيس التنفيذي لمجموعة باميسا – وهي شركة لبلاط الجدران والأرضيات الخزفية- في أمريكا الجنوبية، خوسيه أنطونيو سوبيز عن عمر يناهض الـ 61 عامًا، في مستشفى في فالنسيا مساء السبت بعد تعرضه لإصابات خطيرة في الكبد وإحدى رئتيه.

كما أصيب صديقه فيسينتي فونتستاد، البالغ من العمر 63 عامًا، ورئيس شركة للحمضيات، بعد أن هاجمه نفس الثور ولا يزال في المستشفى بعد إجراء عملية جراحية في ساقه. ومن المتوقع أن يخضع لعملية ثانية على يده في مستشفى كلينيكو في فالنسيا.

وأظهرت لقطات الرجلين وهما يرفعان في الهواء بواسطة ثور يدعى “كوك” بعد أن أطلق سراحه في الشوارع في”لا بوبلا دي فورنالز”بالقرب من فالنسيا.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فقد ولد القتيل في البلدة وساعد في تنظيم الحدث “. حيث وقع الحادث حوالي الساعة السابعة مساء يوم السبت.

محاولات النجاة

ويُعتقد أن سوبيس وصديقه كانا يحاولان الوصول إلى بر الأمان من خلال فجوة في السور الأمني أمام منزل في المنطقة حيث تم إطلاق سراح الثور عندما حوصرا في طريقه.

وأصيب المدير التنفيذي لشركة “باميسا”، الذي عمل في الشركة لمدة ثلاثة عقود تقريبًا، بسكتة قلبية بعد دخوله إلى غرفة الإنعاش ولم تنجح الجهود المبذولة لإنقاذ حياته.