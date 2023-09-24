مصدر: عباس كامل سلم “مينينديز” وثائق بشأن مقتل “خاشقجي” وقبض هذا الثمن!

وطن- كشف الصحفي زيد بنيامين نقلا عن مصدر مطلع، عن فضيحة جديدة جمعت رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، روبرت مينينديز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، مرتبطة بقضية مقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين أول 2018.

وقال المصدر المطلع إن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي روبرت مينينديز التقى برئيس المخابرات المصرية عباس كامل في واشنطن على عشاء خاص في احد فنادق واشنطن في وقت سابق.

وأكد على أنه خلال اللقاء قام عباس كلمل بتسليم روبرت مينينديز مقالة تضمنت اسئلة المشرعين المتوقعة بشأن مرور طائرتين سعوديتين اقلتا فريق اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالقاهرة.

وأوضح المصدر أن هذه المقالة كانت من أجل أن يستعد ” مينينديز” للإجابة على هذه الاسئلة في لقائاته بالمشرعين داخل الكونغرس.

وكشفت المصادر أنه بعد يومين من لقائه مع عباس كامل، استلم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي روبرت مينيديز سبائك من الذهب من رجل الاعمال المصري وائل حنا.

وأوضح المصدر عباس كامل أشارت له لائحة الاتهام التي أعلنت الجمعة ضد روبرت مينينديز بالمسؤول الاستخباري المصري رقم 5.

التهامات الموجهة لروبرت مينينديز

واتهم ممثلو الادعاء الأمريكي يوم الجمعة السيناتور القوي روبرت مينينديز وزوجته بتلقي رشاوى من ثلاثة رجال أعمال من ولاية نيوجيرسي، الأمر الذي قد يعقد جهود الديمقراطيين للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلس الشيوخ الأمريكي في انتخابات العام المقبل.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن إن مينينديز (69 عاما) قبل ما قيمته مئات الآلاف من الدولارات من النقود وسبائك الذهب مقابل استخدام سلطته ونفوذه بصفته عضوا بارزا في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي لصالح الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات إنفاذ القانون، وذلك وفقا لما نقلته “رويترز“.

مينينديز يرفض الاستقالة

ومع تفجر الفضيحة ومطالبات زملائه له بإعلان استقالته، قال مينينديز إنه لا يعتزم مغادرة موقعه.

وقال في بيان في وقت متأخر من يوم الجمعة “لا يفوتني مدى السرعة التي يندفع بها البعض للحكم على مواطن لاتيني ودفعه للخروج من مقعده. لن أذهب إلى أي مكان”.

ويسعى ممثلو الادعاء إلى مصادرة أصول مينينديز، بما في ذلك منزله في نيوجيرسي، وسيارة مرسيدس بنز 2019 قابلة للتحويل، وحوالي 566 ألف دولار نقدًا وسبائك ذهبية وأموال من حساب مصرفي.

سبائك ذهبية ومظاريف مليئة بالنقود

وتضمنت لائحة الاتهام صورة لسبائك الذهب التي استولى عليها المحققون من منزل مينينديز بالإضافة إلى مظاريف مليئة بالنقود عثر عليها داخل سترات تحمل اسم مينينديز معلقة في خزانته. وقال ممثلو الادعاء إنهم عثروا على أكثر من 480 ألف دولار نقدًا في منزله.

مثول المتهمين أمام المحكمة

ومن المتوقع أن يمثل مينينديز وزوجته ورجال الأعمال وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد دعيبس أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية في 27 سبتمبر/أيلول لمواجهة اتهامات بالتآمر لارتكاب الرشوة والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في خدمات صادقة.

العقوبة المتوقعة

ويواجه كلا من مينينديز وزوجته أيضًا تهمة التآمر لارتكاب عمليات ابتزاز تحت غطاء الحق الرسمي، ومن المتوقع أن يواجه كلا منهما عقوبة السجن لمدة تصل إلى 45 عامًا.

وبحسب لائحة الاتهام، رتب وائل حنا- وهو مصري الأصل – اجتماعات في عام 2018 بين السيناتور ومسؤولين مصريين، حيث ضغط المسؤولون على مينينديز للتوقيع على المساعدات العسكرية التي حجبتها واشنطن بسبب مخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في البلاد.

وفي المقابل، قام حنا (40 عاما) بوضع نادين مينينديز على قائمة رواتب شركة يسيطر عليها والتي تتمتع بالحق الحصري في التصديق على اللحوم الحلال المشحونة إلى مصر من الولايات المتحدة، حسبما قال ممثلو الادعاء.

وسعى السيناتور في وقت لاحق إلى إقناع وزارة الزراعة الأمريكية بعدم اتخاذ أي إجراء يتدخل في وضع الشركة الاحتكاري، بحسب لائحة الاتهام.

سيارة مرسيدس لزوجة مينينديز

وقال ممثلو الادعاء إن أوريبي، الذي كان يعمل في شركات النقل بالشاحنات والتأمين، أعطى نادين مينينديز 15 ألف دولار نقدًا للمساعدة في دفع ثمن سيارة مرسيدس بنز مكشوفة بعد أن طلب زوجها من مسؤول في مكتب المدعي العام في نيوجيرسي حل تحقيقات الاحتيال في شركاء أوريبي بشكل إيجابي.

هبوط طائرة فريق اغتيال “خاشقجي” في القاهرة

وكان موقع “ياهو نيوز” قد كشف عن هبوط طائرة فريق اغتيال “خاشقجي” في مطار القاهرة، مبيناً أن المسؤولين السعوديين الذين ارتكبوا جريمة القتل حصلوا على مواد مخدرة قاتلة من مصر.

وأوضح نقلاً عن معلومات وصفها بالحصرية، أن الطائرة هبطت في القاهرة، قبل وصولها إلى إسطنبول، وحصل طاقمها على مواد مخدرة قاتلة يمنع استخدامها.

وذكر أن ماهية هذا المخدر أو المسكن ومن قدمه، في منتصف الليل بمطار القاهرة، لا تزال لغزاً.

وأشار إلى أن القتلة حقنوا هذه المواد في ذراع خاشقجي اليسرى؛ لتسريع موته ما أدى لمقتله في غضون دقائق.