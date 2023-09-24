تفاصيل وتصريحات جديدة بشأن صفعة لقاء سويدان لزميلها ميدو عادل (فيديو)

وطن- شهد عرض مسرحية سيد درويش التي أقيمت مؤخراً نهاية غير متوقعة وذلك بعدما أقدمت الفنانة “ؤؤ” على صفع الفنان “محمد عادل”-ميدو- في ختام مسرحية سيد درويش لأسباب لم يكشف عنها.

الحادثة التي أثارت ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي أفادت وسائل إعلام مصرية حولها أن سويدان قامت بصفع ميدو أمس السبت بعد أن نشبت مشادة كلامية معه.

صفعة لقاء سويدان لزميلها ميدو عادل

وجرى ذلك بحجة أن ميدو قام بإهانتها خلال تحية الجمهور. وبمجرد إغلاق الستارة بادر إلى السخرية منه فقامت بصفعه على وجهه على مرأى ومسمع جميع أفراد الفرقة.

كما أضاف المصدر أن ميدو غضب والتف العاملون في المسرحية حوله ولم يقف بدوره مكتوف اليدين بل بادر إلى سبها ومحاولة الهجوم عليها في الوقت الذي قامت فيه سويدان بطلب شرطة النجدة.

البيت الفني يؤكد حادثة صفع ميدو عادل

وكشف الفنان أحمد الشافعي- رئيس البيت الفني للفنون الشعبية – الذي استضاف المسرحية ما تم في واقعة الإعتداء بين الفنانة لقاء سويدان، والفنان ميدو عادل، السبت 23 سبتمبر، على مسرح البالون، ضمن عرض مسرحية سيد درويش.

وقال أحمد الشافعي، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري، إنه بصدد استلام مذكرة من أمن المسرح، تشرح فيه ما تم في الواقعة بالتفصيل. وسيتم تحويلها للنيابة الإدارية للتحقيق في الواقعة واستدعاء شهود العيان.

وصدر القرار في تلك الواقعة بإحالتها للنيابة الإدارية، وما حدث مؤخرًا في ختام عرض المسرحية سنضمه للملف كاملًا، والوضع قيد التحقيق.

واختتم أحمد الشافعي حديثه: “سيتضح من خلال التحقيق مَن هو الشخص المدان والأسباب. وعلى أساسها سيتحدد الجزاء”. حسبما رصدته (وطن)

والخطوة حسب وصف الفنان ستكون رادعًا حتى لا تتكرر الواقعة. حيث إنهم في الأصل موظفين وأعضاء في البيت الفني للمسرح حسب حديثه.

شهود لقاء سويدان “أحياء يرزقون”

وفي تعليقه على ما جرى كتب السيد إبراهيم “مؤلف العرض”، عبر صفحته في موقع فيسبوك: “قالت لي جليلة في الليلة السابقة وكان معي الفنان ياسين الضو أنها ستغلق عرض سيد درويش”.

كما أضاف: “لم أتوقع أن تنفذ نيتها المميتة وتفعلها في الليلة الأخيرة. وتفسد فرحة الجميع وتشوه نجاح ومجهود أربع سنوات ولا تحافظ عليه ولا تخرج لتحية الجمهور. وأن تتربص لبطل العرض الفنان ميدو عادل فى الكواليس، وتصفعه بالقلم”.

واكمل “رغم هذا تمالك أعصابه وخرج احتراما لفنه وجمهوره. والعمل الذي أحبه ثم اتضح أن هذه هي عادتها في كل العروض التي اشتغلتها وأشعلت كواليسها وقفلتها! والشهود أحياء يرزقون”.

لقاء سويدان تعلق على صفع ميدو عادل

وكتبت الفنانة لقاء سويدان، منشوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت به بشكل غير مباشر على الأخبار المنتشرة حول واقعة صفعها للفنان ميدو عادل.

وقالت سويدان : “صباح الخير .. انا مش حأتكلم في مشكلة أمام الشئون القانونية من يوم ٢سبتمبر و أمام الرقابة الإدارية . ومش حارد علي بوستات فيها تجاوز غير بالقانون . و ماتدخلوناش في تصفية حسابات خاصة . و حوارات يراد بها انتقام شخصي .. شكرا”.

ومسرحية سيد درويش، بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، سيد جبر، شريف عبدالوهاب، محمد عنتر، محمد الشربيني، يوسف عبيد، ماهر عبيد، أشرف عبدالعزيز محمد العدل، تأليف السيد إبراهيم، إخراج أشرف عزب، من إنتاج فرقة أنغام الشباب.