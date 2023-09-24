شريف منير يتصرف بوقاحة في عزاء والدة دينا الشربيني! (فيديو)

وطن – تعرض الفنان المصري شريف منير، إلى موقف محرج أثناء تقديمه واجب العزاء، لزميلته الفنانة دينا الشربيني بوفاة والدتها.

وخرج شريف منير بفيديو عبر حسابه على “انستجرام“، يروي تفاصيل ما تعرض له، واضطره للتطاول على مراسلة صحافية كانت تغطي عزاء والدة دينا الشربيني.

شريف منير: “عيب أوي”

وقال شريف منير بالفيديو: “وأنا خارج من العزا ومتوجه لسيارتي، لقيت مجموعة شباب صحافيين بموبايلاتهم.. فقلت كلمة”.

وتابع: “فجأة طلعت منهم أخت صحفية قالت حاجة كده يا إما تعليق يا إما سؤال.. كان مفاجئ، فكان رد فعلي سريع جداً، قلتلها هشش.. فقالتلي عيب أوي.. فاتلبخت فقلت ألم الموضوع”.

وأردف: “قلتلها إنتي فاكرة نفسك صحافية ولا إيه.. لقيت نفسي بغلط أكتر.. فأنا متدايق من اللي حصل ده.. والفيديو نزل على اليوتيوب ويمكن ما فيش ناس كتير شافته.. بس أنا لما شفته تدايقت”.

“قليل ذوق”

وكشف شريف منير أنه شاهد تعليقات المتابعين، الذين قالوا إنه قليل ذوق، ومغرور.. وعقب: “فعلاً أنا أستاهل كل التعليقات الوحشة دي.. أنا غلطت وكان لازم آخد جزائي”.

واعتذر منير بالفيديو قائلا: “بعتذر عن الطريقة اللي تكلمت بيها.. للآنسة الصحفية والشباب الصحفيين.. وبعتذر لجمهوري الي زعلان مني.. أرجوكم ما تزعلوش أنا فعلا كنت غلطان.. حقكم عليا”.

وختم منير: “أبويا علمني لما أغلط أقول أنا آسف، فأنا آسف.. وأرجو قبول اعتذاري”.

شريف منير يداقع عن ابنته أسما بعد حلق شعرها

مؤخراً، دافع شريف منير عن ابنته أسما بعدما حلقت شعرها، قائلاً: “ايه الدوشة اللى أنتوا عاملينها دي. وايه الضجة اللى انتوا عاملينها، كل ده عشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا؟”.

وأردف: “إيه الغلط اللي هي عملته؟ تصرف عادي جدا مفيهوش أي حاجة”.

كما أكد والد أسما شريف منير أنه يدعم ابنته دائماً.

وقال: “اوعوا تفتكروا إني ممكن أجي على بنتي عشان خاطر أكسب رضاكم، دي بنتي اللي مليش غيرها واللي بحبها”.